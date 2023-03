FreeBuds 5i : Huawei baisse le prix de ses nouveaux écouteurs pas chers avec ANC

Huawei renouvelle sa gamme d'écouteurs pas chers avec les FreeBuds 5i. Cette nouvelle génération profite de la réduction de bruit et apporte quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Aujourd'hui, la marque les propose à euros contre 99,99 euros à leur sortie.

On le sait, Huawei connait quelques difficultés avec ses smartphones. Heureusement, la marque est aussi bien installée dans d’autres domaines comme celui de l’audio. Elle compte de très bonnes références, comme ses true wireless à prix contenu — on avait d’ailleurs bien apprécié ses FreeBuds 4i. La firme chinoise a depuis sorti la 5e génération de ses écouteurs sans fil abordables. Les FreeBuds 5i ont réussi à nous convaincre pour leur prestation audio et leur bon rapport qualité-prix. Nous les avons d’ailleurs classés numéro 1 dans le podium des TOP 3 meilleurs écouteurs sans fils pas chers. Ils ont de quoi plaire, surtout après 15 % de remise.

Les atouts des FreeBuds 5i

Une bonne qualité sonore

La réduction de bruit présente

La présence du Bluetooth multipoint

Sortie en début d’année au prix de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 5i se négocient actuellement à 84,99 euros sur le site du constructeur. Ce prix est valable pour tous les coloris (noir, blanc et bleu).

Des écouteurs légers et confortables, mais moins endurants

Avec les FreeBuds 5i, on a affaire ici à des écouteurs au format très traditionnel. Ce sont des écouteurs au format intra-auriculaires, plutôt légers grâce au plastique brillant utilisé. Avec un poids de 4,9 g par écouteur, ils sont très confortables à porter et procurent peu de gêne après plusieurs heures consécutives. Leur format permet au passage de profiter d’une meilleure isolation passive et de bien s’insérer dans le conduit auditif. Certifiés IP54, vous pouvez les porter sans problème même en cas de pluie ou de transpiration.

Si les FreeBuds 4i se défendaient très bien sur la partie autonomie, les 5i pêchent un peu sur ce point. Le constructeur chinois promet une durée d’utilisation de 6 heures avec la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures sans. Toutefois, lors de notre test, les écouteurs ont tenu 4 h 07 avant qu’ils ne tombent en rade de batterie. Assez dommage, mais ils se rattrapent sur la recharge puisqu’il suffit de 30 min pour les recharger à 100 % une fois placés dans leur boîtier. D’ailleurs, ce dernier offre 28 heures d’écoute au total.

Une signature sonore soignée

Comme ses prédécesseurs, les Huawei FreeBuds 5i sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Dans l’ensemble, on a affaire à une réduction de bruit convenable : ils parviennent efficacement à gérer les bruits de fond constants, mais ne parviennent pas à réduire les sons les plus ponctuels, que ce soit un bruit de moto, un collègue un peu trop bavard ou des sons de clavier. On retrouve un mode perception qui va vous permettre de rester à l’écoute de votre environnement.

Concernant la partie audio, les 5i offrent globalement un rendu sonore plutôt plaisant avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums sans trop dénaturer le son. Il est d’ailleurs possible de modifier la signature sonore via l’application. De plus, les écouteurs true wireless sont compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, et ajoute le codec LDAC plutôt anecdotique.

Pour vous faire un avis complet, retrouvez notre test sur les Huawei FreeBuds 5i.

