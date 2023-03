Samsung Odyssey Neo G4 : cet écran PC 27 pouces (240 Hz, 1ms) perd 100 euros de son prix

Si vous souhaitez revoir votre configuration gaming, le Samsung Odyssey Neo G4 est un bon écran pour vos sessions de jeux. Et aujourd’hui, il revient à seulement 232 euros au lieu de 349 euros de base.

Odyssey est la branche de Samsung spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur Neo G4, Samsung propose une option pour les joueurs et joueuses à la recherche d’un moniteur doté de toutes les fonctions de jeu essentielles : une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse relativement faible. Une fiche technique solide pour offrir une bonne expérience en jeu, et cela, pour moins de 117 euros de moins que d’habitude.

Un bon écran PC gaming pour…

Son écran 27 pouces en FHD à 240 Hz

Son temps de réponse : 1 ms

Et sa compatibilité avec AMD FreeSync

Initialement vendu à 349 euros, l’écran PC Samsung Odyssey Neo G4 (2022) est actuellement en promotion à 232,99 euros sur le site Cdiscount.

Un écran ultra-réactif

La gamme Odyssey de Samsung est réputée dans le monde du jeu vidéo, son écran est donc bien évidemment dédié à une utilisation gaming. Le modèle Neo G4 (2022) se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus.

On retrouve un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Grâce à cela, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. De plus, avec sa compatibilité AMD FreeSync, cet écran est capable de limiter le phénomène de tearing, traduit par les déchirures et saccades qui peuvent intervenir au cours d’une partie de jeu — de quoi assurer une bonne fluidité durant vos gameplay.

Avec une simple définition FHD

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle IPS de 27 pouces qui délivre seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. Concernant son design de cet écran, il fait le jeu du minimalisme avec un cadre aux bords fins sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties.

Quant à sa connectique, elle regroupe l’essentiel : le Neo G4 intègre deux ports HDMI, un DisplayPort, ainsi un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

Si vous souhaitez comparer l’écran gaming de Samsung avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

