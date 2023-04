Ce performant flagship killer de la marque Oppo perd 240 € aujourd’hui

En passant de 799 euros à 559 euros, le Oppo Reno 8 Pro est un flagship killer qui devient plus intéressant aujourd’hui. Il a notamment de quoi plaire avec son design soigné, sa charge rapide et son bel écran lumineux. Bref, un bon compromis si vous n'avez pas le budget avec les références de la gamme Find X du constructeur.

Si des rumeurs laissaient entendre que la marque Oppo cesserait de vendre ses smartphones sur le marché français, cette dernière nie les faits. Et, ce n’est pas plus mal, puisque la plupart de ses références sont de très bons produits, comme c’est le cas, par exemple, du Oppo Reno 8 Pro. Ce modèle prend des allures premium, sans être aussi onéreux que ces derniers, et propose une fiche technique équilibrée. Aujourd’hui, on le trouve 240 euros moins chers grâce à cette offre.

Quels sont les atouts du Oppo Reno 8 Pro ?

Un design attrayant et un bel écran Amoled à 120 Hz

Une expérience utilisateur agréable et fluide au quotidien

Une bonne puissance de charge : 80W

Vendue à sa sortie au prix de 799 euros, le Oppo Reno 8 Pro se négocie actuellement à 559 euros sur le site Cdiscount.

Un joli smartphone agréable à utiliser au quotidien

Le design du Oppo Reno 8 Pro est réussi et son dos sans réel bloc photo est très attrayant. Les finitions du téléphone sont très bonnes, et la prise en main est agréable, notamment grâce aux tranches droites présentes sur toutes les arêtes. Au niveau des photos, la version Pro offre de beaux clichés grâce au capteur principal, même s’il a du mal à gérer les basses lumières dans les scènes avec une grande plage dynamique. Par rapport à d’autres références sur le marché, son ultra grand-angle est limité, tout comme l’intérêt du capteur macro et le mode nuit assez décevant.

À l’avant, on retrouve un bel écran de 6,7 pouces aux bordures relativement fines. Son écran est lumineux, précis et assez bien équilibré sur les couleurs. C’est un plaisir pour les yeux, grâce à une définition assez élevée, du 120 Hz et de l’Amoled. La navigation est bien plus fluide, et ColorOS est toujours aussi agréable, avec tout un tas d’options de personnalisation, le tout sous Android 12 nativement. Il est possible de passer vers Android 13 via une mise à jour. En revanche, il n’y a que deux ans de mise à jour, on ne pourra pas aller à Android 15.

Qui se recharge rapidement

Pour fonctionner efficacement, le Reno 8 Pro utilise une puce Dimensity 8100-Max de MediaTek couplée à 8 Go de RAM. Dans l’ensemble, le smartphone est constamment fluide, même avec beaucoup d’applications ouvertes, on peut passer de l’une à l’autre sans souci. Mais, face à la concurrence, le 8 Pro est moins efficace pour faire tourner les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques. Il a d’ailleurs tendance à chauffer beaucoup, mais pour d’autres usages, même pour de la lecture vidéo en streaming à forte luminosité, il ne chauffe pas. À noter, il est compatible 5G.

Enfin, le Reno 8 Pro pourra tenir une journée et demie sans inquiétude, mais pas plus dans un usage modéré. Le constructeur met surtout le paquet au niveau de la recharge. Le smartphone d’Oppo récupère la capacité maximale de sa batterie en seulement 35 minutes, grâce à son chargeur rapide de 80 W.

