Pas besoin de se ruiner avec ce TV 4K QLED 50 pouces qui tombe à 379 € seulement

Les téléviseurs TCL sont de très bonnes qualités, avec des prix très agressifs. Et, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas débourser une grande somme, le modèle 50QLED760 revient à moins de 380 euros grâce à cette offre, au lieu de 599 euros initialement.

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est préférable de choisir un téléviseur offrant une belle qualité d’image, profitant des meilleures normes vidéos et audio. TCL fait partie des meilleurs choix, notamment avec sa référence 50QLED760 qui perd 220 euros de son prix.

Le TV 50QLED760 en quelques mots

Une dalle QLED de 50 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et Google TV

Lancé à 599 euros, le téléviseur TCL 50QLED760 est actuellement remisé à 429,99 euros sur le site Cdiscount, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 18 avril, il tombe à 379,99 euros seulement.

Un dalle QLED qui vaut le détour pour le prix

On fait face à un design soigné sur le modèle 50QLED760 de TCL. La firme chinoise arbore un très beau cadre avec une finition en aluminium brossé. Les bordures autour de la dalle sont fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 50 pouces. Poser sur un meuble TV, ce dernier possède deux pieds de parts et d’autres pour offrir une bonne stabilité, mais si vous le souhaitez, il est possible de l’accrocher au mur. L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec une belle restitution des couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD.

Ce TV profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. Cette référence est aussi compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans de sombres zones lumineuses pour un rendu plus dynamique. Et pour la partie audio, la marque propose des hauts-parleurs stéréo signés ONKYO pour diffuser un son Dolby Atmos virtuel et d’offrir d’une meilleure expérience sonore.

Une bonne smart TV

Le TV TCL 50QLED760 est également une Smart TV, qui tourne sous Google TV. C’est une interface très agréable à manipuler, pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne accès à tous les contenus comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc, ainsi qu’à de nombreuses recommandations, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Il intègre aussi Google Assistant pour effectuer des commandes vocales, et est aussi compatible avec l’assistant Alexa. La fonction Chromecast se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone, et la fonction AirPlay 2 sera aussi de la partie.

En revanche, le téléviseur ne permet pas de profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX, puisque la dalle est bloquée à 50 Hz. Cette référence dispose tout de même de ports HDMI 2.1, qui permet, pour les jeux compatibles, de profiter d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

