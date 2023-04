Pour environ 200 €, ce smartphone 5G avec écran 120 Hz est une super affaire

Le Realme 9 Pro a plusieurs atouts à faire valoir, notamment au niveau de ses performances et de son écran. Pourtant, son prix de lancement ne dépassait pas les 350 euros. Et, actuellement, c'est même à 229 euros que l'on peut le trouver sur Électro Dépôt, au lieu de 319 euros initialement.

Lancée en février dernier, la gamme de Realme 9 a succédé à la très bonne série 8, saluée dans nos lignes. Le cru 2022 de la marque chinoise concurrente de Xiaomi s’est notamment fait remarquer grâce aux performances en photo de ses modèles. Le Realme 9 Pro n’est pas aussi calé de ce côté-là que le 9 Pro Plus, mais c’est grâce à son écran et à son autonomie qu’il marque des points. Son prix est aussi l’une de ses grandes qualités puisqu’il ne dépasse pas les 230 euros grâce à une promotion de près de 30 %.

Le Realme 9 Pro en quelques mots

Un écran LCD de 6,4 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 695G

Une bonne autonomie + la charge rapide

Auparavant proposé à 319 euros, le Realme 9 Pro (6+128 Go) est désormais disponible à 229 euros sur le site d’Électro Dépôt.

Un écran très fluide, mais avec un petit compromis

Le Realme 9 Pro est tout d’abord un bel objet, avec son dos bleuté dont les nuances s’adaptent aux reflets du soleil. Sa prise en main est quant à elle facilitée par son épaisseur de 8,5 mm et son poids qui ne dépasse pas les 195 grammes. Mais là où le Realme 9 Pro marque réellement des points, c’est au niveau de son écran de 6,4 pouces. Certes, celui-ci se contente d’un affichage LCD, alors que le Realme 9 Pro+ et même les Realme 8 et 8 Pro offrent de l’OLED. Mais alors que le 9 Pro+ propose un taux de rafraîchissement de seulement 90 Hz, celui du 9 Pro grimpe jusqu’à 120 Hz. Soit l’assurance de profiter d’une navigation très fluide et d’une bonne réactivité.

Des performances honnêtes

Dans les entrailles du Realme 9 Pro, on trouvera un Snapdragon 695G qui, d’après la marque, se veut 15 % plus rapide sur la partie CPU et 30 % plus vivace en GPU que son prédécesseur, le Snapdragon 720G, qui équipait le 8 Pro. La puce est par ailleurs couplée à 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez faire du multitâche sans ralentissement, et lancer rapidement vos applications. Il sera même possible de faire tourner quelques jeux 3D, mais en veillant à ne pas pousser les graphismes à leur maximum, au risque d’expérimenter quelques latences. Notez par ailleurs que la puce est compatible 5G.

Côté photo, le Realme 9 Pro dispose de trois capteurs : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Si le capteur principal se montre efficace avec des clichés suffisamment détaillés, les photos capturées sous une faible luminosité ne seront pas aussi nettes. Un mode nuit sera heureusement disponible. Toutefois, le Realme 9 Pro+ reste le smartphone le plus performant de la gamme en photo, avec son capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels, aidé d’un système de stabilisation optique et logiciel.

Un smartphone qui se montre endurant

Sur l’aspect autonomie, le Realme 9 Pro fait là encore mieux que le 9 Pro+ puisqu’il embarque une batterie de 5 000 mAh contre 4 500 mAh pour le modèle au-dessus. Le smartphone sera ainsi capable de tenir une journée complète sans problème. La charge rapide de 33 W sera aussi de la partie pour alimenter le smartphone rapidement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu onéreuses, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

