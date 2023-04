Forfait international : les meilleures offres pour appeler et utiliser de la 4G à l’étranger

Envie de partir à l'étranger en ayant besoin de communiquer avec vos proches ? Rien de mieux qu'un forfait mobile dédié pour éviter les mauvaises surprises. Voici notre sélection.

Même en 2023, il est encore complexe de trouver un forfait mobile qui convienne aux globes trotteurs tant la prise en charge sans frais supplémentaires de certaines destinations est encore famélique. De plus, les opérateurs ont tendance à facturer des frais parfois faramineux, même pour un appel de quelques secondes ou pour à peine quelques données utilisées hors des frontières. Autant dire que les mauvaises surprises sont vite arrivées et les vacances gâchées si l’on ne prépare pas en amont, que ce soit pour un voyage ou pour un déplacement professionnel.

Heureusement, il existe quelques forfaits dont les spécificités permettent de passer des appels, d’envoyer des SMS/MMS et même utiliser des données 4G depuis un pays étranger sans que des frais soient prélevés.

Les meilleurs forfaits internationaux du moment

Le forfait 220 Go chez SFR : 51,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois

Ce n’est surement pas le moins cher de cette sélection, mais c’est le forfait mobile le plus intéressant concernant le rapport International-Prix (si l’on peut l’appeler comme ça…). Chez SFR, c’est celui de 220 Go en 4G et 5G. Tout d’abord, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, mais il a surtout deux autres arguments de poids : 100 Go depuis ces mêmes destinations et les appels illimités depuis la France vers l’étranger avec en plus des destinations comme les Etats-Unis, le Canada, la Russie ou le Japon. Un forfait prévu pour ceux qui souhaitent appeler au-delà de l’Europe en illimité sans passer à la caisse à chaque fois. Notez que le prix de ce forfait en tant que client Box SFR est à 36,99 euros par mois pendant un an et 49,99 euros mensuels par la suite. Dans tous les cas, un engagement de 24 mois sera demandé.

En ce moment SFR propose son forfait de 220 Go à 51,99 euros par mois durant un an puis 64,99 euros mensuels ensuite. Les cleints SFR Box ont droit au même forfait à 36,99 euros par mois la première année.

Le forfait 210 Go de Free à 19,99 euros par mois (sans engagement)

Sans doute le forfait le plus intéressant dans le cadre de cette sélection, le forfait Free le plus évolué est un indispensable pour tous globe-trotteurs. Tout d’abord, les appels, SMS/MMS sont illimités en Europe et DOM. Free donne droit avec ce forfait à 25 Go utilisable depuis plus de 70 destinations dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les États-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie ou la Tunisie. De plus, le tout inclut les appels vers les fixes et mobiles des États-Unis, du Canada, de l’Alaska, d’Hawaï, de Chine et des DOM et vers les fixes de 100 destinations. De plus, le tout est proposé sans engagement et il est même moins cher pour les abonnés Freebox Pop : 9,99 euros par mois.

Toujours sans engagement, le tarif de ce forfait de 210 Go est fixé à 19,99 euros mensuels.

Le forfait 240 Go chez Bouygues Télécom : 54,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois

Là encore, on est dans une tranche tarifaire plus importante, mais c’est de loin le forfait Bouygues Télécom le plus intéressant si vous comptez communiquer un maximum depuis et vers l’international. Il s’agit du forfait de 240 Go qui offre, en plus d’une grande quantité de données en France métropolitaine, une enveloppe de 130 Go de 4G utilisable pour utilisables en Europe, DOM, Andorre, Suisse, Etats-Unis, Canada, Chine, Brésil, Corée du Sud, EAU, Israël, Japon, Russie et Turquie. Depuis les fixes et mobiles de ces mêmes destinations, vous aurez droits aux appels, SMS et MMS illimités, bien pratique pour converser sans limites avec ses proches à l’autre bout du globe. Le petit bonus de ce forfait : une 2ᵉ carte SIM Internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil (tablette, montre…). Note également que Bouygues met en avant ses clients box puisque ceci auront droit à un prix préférentiel pour ce forfait de 49,99 euros par mois pendant un an avant que celui-ci ne passe à 64,99 euros mensuels. Encore une fois, un engagement de 24 mois vous sera demandé.

Ce forfait de 240 Go avec engagement est disponible à 54,99 euros par mois puis 64,99 par la suite. Les clients Bbox ont droit à une ristourne puisque ce forfait leur est proposé à 49,99 euros mensuels la première année.

Le forfait 70 Go chez Sosh : 25,99 euros par mois (sans engagement)

Voilà un autre forfait un peu moins cher, c’est celui de 70 Go chez Sosh. Ce dernier vient d’ailleurs de faire tout juste son apparition. Si l’argument de l’international n’est pas mis en valeur, on se rend compte tout de même que celui-ci offre depuis la France et l’Europe, les appels et SMS/MMS Illimités vers les USA et le Canada ainsi que les lignes en fixes d’Europe. Depuis l’Europe, il offre même la totalité de l’enveloppe data de base, soit 70 Go d’internet mobile, comme si vous étiez en France. Cela explique en partie pourquoi ce forfait est un peu plus cher que les autres offres de l’opérateur. L’avantage ici est que ce forfait est proposé sans aucun engagement.

Actuellement, le forfait mobile 4G (sans engagement) de 70 Go de Sosh est proposé à 25,99 euros par mois.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

