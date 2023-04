Grâce à cette offre, l’abonnement d’un an à Cdiscount à volonté est remboursé

Cdiscount à volonté est un programme qui permet à ses utilisateurs de bénéficier de nombreux avantages, comme la livraison express gratuite ou encore un système de cagnottage intéressant. D'ailleurs, l'abonnement d'un an, d'une valeur de 29 euros, est entièrement remboursé actuellement dans cette cagnotte.

Il y a Amazon Prime… et il y a aussi « Cdiscount à volonté ». En effet, l’e-marchand français propose depuis quelques années un programme offrant à ses clients fidèles une multitude d’avantages, comme la livraison gratuite, des bons de réduction ou encore un service client dédié aux membres CDAV. Mais cet abonnement a un coût… ou du moment, il en avait un, puisque actuellement, l’abonnement d’un an au programme est entièrement remboursé pour les nouveaux clients.

Les points forts de Cdiscount à volonté

La livraison express gratuite (sous certaines conditions)

Des achats qui rapportent de l’argent

Un service client dédié aux membres

Habituellement proposé à 29 euros, l’abonnement d’un an au programme Cdiscount à volonté est totalement remboursé dans la « cagnotte à volonté » pour chaque nouveau client jusqu’au 11 avril prochain. Il vous suffira d’ajouter l’abonnement dans votre panier, et de patienter durant 14 jours pour voir les 29 euros de l’abonnement reversés sur votre cagnotte. Une somme que vous pourrez utiliser pour réaliser un ou plusieurs achats sur le site.

Une livraison express gratuite pour de nombreux achats

L’un des principaux atouts de l’abonnement CDAV reste évidemment la livraison express gratuite pour certains achats. Concrètement, si le total de vos emplettes étiquetées « Cdiscount à volonté » s’élève à plus de 25 euros, vous pourrez bénéficier de la livraison à domicile en 24h à 72h gratuite. Si vos courses coûtent plus de 10 euros, la livraison en point relai sera aussi offerte. Mieux encore, si vous êtes pressé et que vous souhaitez être livré le soir même de votre achat, la livraison sera gratuite si votre panier dépasse les 25 euros. Il y a donc une limite d’achats à réaliser pour bénéficier de la livraison vraiment gratuite, mais l’avantage demeure réel.

Un système de cagnottage intéressant

En devenant client CDAV, vous aurez également droit à une cagnotte qui se remplira automatiquement à chacun de vos achats éligibles, repérables grâce à un petit logo en forme de C. Une fois la commande validée, cette cagnotte sera créditée sous un délai d’environ 14 jours à compter de l’achat. Vous pourrez ensuite les dépenser sur le site. Si les euros cagnottés ont une date d’expiration, Cdiscount vous préviendra suffisamment à l’avance pour que vous ne perdiez pas vos deniers euros récoltés.

Outre ce système de cagnottage, l’abonnement CDAV offre d’autres avantages, comme des bons de réduction (avec un minimum d’achat) ou des ventes privées réservées aux membres. De plus, l’abonnement n’est pas individuel, et il est possible de le partager avec deux autres personnes pour qu’elles bénéficient aussi du programme. Enfin, un service client dédié aux membres CDAV a également été créé, afin de gagner un peu de temps en cas de pépin.

