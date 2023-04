Xiaomi Mi Magnetic Mount : cette petite caméra abordable avoisine les 20 € grâce à cette offre

Discrète et efficace, la petite caméra de surveillance Xiaomi Mi Magnetic Mount est idéale pour celles et ceux qui souhaitent garder un œil sur leur foyer sans pour autant débourser une grosse somme. Ce modèle est en effet très abordable, mais en ce moment, il l'est encore plus puisqu'il est proposé à 22,99 euros au lieu de 29,99 euros sur Amazon.

Parmi les nombreux domaines dans lesquels Xiaomi s’illustre depuis plusieurs années, on compte celui des objets connectés dédiés à la maison : sonnettes, ampoules, enceintes… Mais aussi toute une gamme de caméras de surveillance. La Mi Magnetic Mount en fait partie, et celle-ci marque des points grâce à sa petite taille, sa capacité à filmer en 2K, mais aussi son prix. Lancée à un prix très abordable, la Xiaomi Mi Magnetic Mount l’est d’ailleurs encore plus en ce moment puisqu’elle bénéficie d’une réduction de 23 %.

Les points essentiels de la Xiaomi Mi Magnetic Mount

Une caméra discrète et pratique

Des images filmées en 2K

Un retour vidéo sur l’application

Initialement affichée à 29,99 euros, la caméra de surveillance Xiaomi Mi Magnetic Mount est désormais proposée à 22,99 euros sur Amazon.

Une petite caméra facile à installer

Posée sur un meuble ou fixée en hauteur, la caméra de surveillance Xiaomi Mi Magnetic Mount se fera bien vite oublier, tant elle est petite et discrète. Elle n’est en effet pas bien grande avec ses dimensions de 60 x 48 x 67,5 mm, et son coloris blanc et sobre l’aide à ne pas attirer l’œil. Son installation a en plus l’avantage d’être très simple puisqu’il suffit de la poser sur son support magnétique, ce qui permet aussi de la déplacer très facilement.

Par ailleurs, pour la mettre en marche, il suffira de télécharger l’application Mi Home, d’allumer la caméra et de scanner le QR code situé sous l’appareil pour établir la connexion. La Mi Magnetic Mount pourra alors débuter sa tâche, et vous obtiendrez un retour vidéo sur votre smartphone via l’application.

Des images nettes filmées en 2K

Les images capturées par la Xiaomi Mi Magnetic Mount bénéficieront d’une définition 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. Les vidéos seront ainsi bien nettes et suffisamment détaillées. En plus, la caméra pourra s’incliner de différentes façons grâce à son support rotatif à 180°C. Si vous souhaitez surveiller votre domicile de nuit, la vision nocturne se chargera quant à elle de fournir des images assez claires. Ajoutons à cela l’action d’une intelligence artificielle qui permet de détecter les mouvements, afin de réduire les fausses alarmes : les changements de luminosité ou encore les insectes ne déclencheront pas d’alertes. Les images qui auront été récoltées par la Mi Magnetic Mount pourront être stockées sur une microSD ou bien sur le cloud gratuitement pendant 7 jours.

Enfin, la Xiaomi Mi Magnetic Mount donne la possibilité de parler à vos proches présents dans le domicile par l’intermédiaire de la caméra grâce à ses micros. Autre atout de cette caméra : sa pleine intégration dans l’écosystème de Xiaomi. Vous pourrez ainsi connecter la Mi Magnetic Mount à un Smart Display de la marque, comme la Mi Smart Clock, pour afficher le retour vidéo dessus, par exemple. Notez aussi qu’Alexa et Google Assistant sont présents pour toutes vos requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).