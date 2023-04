Vivo X80 Pro : ce champion de la photo est au meilleur prix chez Boulanger

Le Vivo X80 Pro est un photophone qui impressionne par sa polyvalence et la qualité de ses clichés. Si vous souhaitiez vous le procurer, mais que son prix élevé vous freinait, vous pourrez sûrement vous satisfaire de la réduction dont il bénéficie actuellement : au lieu de 1 299 euros à son lancement, le Vivo X80 Pro est désormais disponible à 1 015 euros sur Boulanger.

S’il y a un point sur lequel la marque chinoise Vivo est parvenue à se démarquer de ses concurrents comme Xiaomi, Realme ou Oppo, c’est bel et bien la qualité photo de ses smartphones. Avec ses quatre capteurs efficaces et son excellente stabilisation pour les vidéos, le Vivo X80 Pro s’inscrit pleinement dans cette lignée de champions de la photo. Mais ces atouts ont un prix (très élevé). Heureusement, il est actuellement possible de profiter d’une promotion intéressante.

Les points forts du Vivo X80 Pro

Une excellente polyvalence en photo

De bonnes performances

Une charge rapide de 80 W

Lancé à 1 299 euros, le Vivo X80 Pro (12 + 256 Go) est actuellement disponible à 1 015 euros sur Boulanger, ce qui est actuellement le meilleur prix du web. Notez aussi qu’Amazon le propose également en promotion : le Vivo X80 Pro y est proposé à 1 039 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Vivo X80 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Vivo X80 Pro au meilleur prix ?

Un photophone très polyvalent

Le principal point fort du Vivo X80 Pro, c’est donc son impressionnant bloc photo, qui occupe d’ailleurs une place plutôt large sur le dos du smartphone. Dans ce module, sont nichés pas moins de 4 capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels et un autre téléobjectif x5 de 8 mégapixels. Pour faire simple, le Vivo X80 Pro promet des clichés d’excellente qualité, que l’on soit en plein jour ou même de nuit (même si le résultat sera parfois inégal sous une faible luminosité). Le piqué du capteur principal est impressionnant, et les couleurs seront très fidèles à la réalité. Mention spéciale également pour le très réaliste mode portrait x2 ou encore le téléobjectif x5, qui offre un niveau de piqué que l’on a jugé « assommant », c’est dire. La vidéo n’est pas en reste et le X80 Pro sera capable de filmer jusqu’à une qualité 8K en 24 fps ou 4K en 60 FPS. Il offrira également un mode ultra stabilisation vraiment bluffant.

Une belle puissance, y compris pour les jeux

Côté performances, le Vivo X80 Pro sera propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, épaulé par 12 Go de RAM. Avec une telle configuration, on pourra profiter d’une puissance très élevée, qui promet notamment une navigation très fluide, peu importe nos usages. Des jeux 3D gourmands pourront même être lancés en poussant les paramètres graphiques à leur maximum. Concernant son autonomie, le Vivo X80 Pro ne brille pas autant, puisque sa batterie de 4 700 mAh ne lui permet même pas de passer une journée complète loin du chargeur. En revanche, on se consolera avec la charge rapide jusqu’à 80 W, grâce à laquelle le smartphone pourra se recharger entièrement en moins de 40 minutes.

Enfin, le Vivo X80 Pro marque aussi des points grâce à son écran AMOLED WQHD+ (3 200 x 1 440 pixels) de 6,8 pouces, capable d’afficher jusqu’à 120 Hz de rafraîchissement. On pourra alors profiter de contrastes infinis et d’une excellente fluidité d’affichage. Seul bémol : la luminosité un peu faible de cette dalle en plein soleil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Vivo X80 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Vivo du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).