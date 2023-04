Pour jouer sans se ruiner, ce laptop gaming à moins de 500 € est une affaire en or

Tout le monde n’a pas les moyens d’investir 1 000 euros dans une machine portable dédiée pour le jeu. C’est pourquoi le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH05) va en séduire beaucoup avec son prix qui chute à 499 euros grâce à un code promo.

Avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, le PC portable Lenovo Gaming 3 15ARH05 n’est pas la machine la plus véloce pour faire tourner les jeux dans d’excellentes conditions. Néanmoins, pour moins de 500 euros, elle arrivera à combler les joueurs et joueuses qui sont à la recherche d’une machine nomade pour jouer sans débourser une grande somme.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05

Un design robuste avec un écran FHD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 4600H + GTX 1650

Un SSD NVMe de 512 Go + 8 Go de mémoire vive

Au lieu d’un prix barré à 599 euros, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 est maintenant proposé à 549,99 euros, mais avec le code STAR50LEN, le PC portable tombe à seulement 499,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop robuste pour vous accompagner partout

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 est très clairement un PC orienté gaming. On retrouve une apparence élégante avec la couleur noire du châssis robuste et des touches de bleus sur le clavier rétroéclairé.

Les PC portables dédiés pour le jeu ne sont pas réputés pour leur légèreté, mais l’IdeaPad Gaming 3 dispose d’un format assez compact grâce à son poids de 2,2 kg et son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Il sera donc peu encombrant lors de vos déplacements, notamment avec son épaisseur de seulement 24 mm. La dalle affiche une définition Full HD de 1920 × 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage et se contente d’une fréquence d’image à 60 Hz.

Des performances honorables pour jouer

Côté performances, le laptop de Lenovo s’appuie sur une puce AMD Ryzen 5 4600H, cadencée à 3 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), épaulée par 8 Go de mémoire vive. Certes, ce n’est pas la dernière génération, mais la plupart de vos titres pourront être lancés sans encombre dans de bonnes conditions et sans ralentissement. Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 est également de la partie, avec 4 Go de mémoire dédiée. Évidemment, il ne sera pas possible de faire tourner tous les jeux en qualité Ultra, mais vous obtiendrez tout de même une bonne qualité d’image.

On se consolera surtout avec un SSD de 512 Go, qui offre non seulement une bonne capacité de stockage, mais assure des lancements plus rapides de votre machine ainsi que des temps de chargements réduits. Au niveau de la connectique, l’IdeaPad Gaming 3 de Lenovo comporte deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI ainsi qu’une prise combo casque/micro. Quant à l’autonomie, elle ne sera pas vraiment le point fort du PC portable, comme la plupart des modèles destinés au gaming. Celui-ci renferme une petite batterie de 45 Wh qui permet, selon la marque, de faire tenir le laptop 6,5 heures d’utilisation —assurez-vous donc de garder le chargeur à portée de main, au cas où.

