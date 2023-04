499 €, c’est le super prix de ce laptop performant (écran 120 Hz + Ryzen 5)

Pour s'équiper à prix réduit aujourd'hui, le PC portable Dell Inspiron 15 3525 est le bon deal à saisir. Il possède une fiche technique équilibrée, le tout pour moins de 500 euros grâce à une remise de près de 20 %.

Avec sa gamme Inspiron, Dell propose des PC portables équilibrés. Cette série est généralement bien lotie, car elle offre une fiche technique complète pour répondre aux besoins du quotidien. C’est le cas de ce modèle Inspiron 15 3525, qui intègre une puce AMD Ryzen, mais aussi une dalle réactive et confortable pour travailler. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, il se négocie 100 euros moins chers sur Amazon.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3525

Une dalle FHD de 15,6 pouces rafraîchis à 120 Hz

Une puce AMD Ryzen 5 5500U + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Compatible avec la charge rapide

Sur Amazon, le Dell Inspiron 15 3525 est habituellement vendu à 599 euros, mais avec près de 20 % de remise, le PC portable est actuellement en promotion à 499 euros seulement.

Un laptop soigné, avec un écran qui fait la différence

Le Dell Inspiron 15 3525 est un beau produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un revêtement mat noir graphite. Même avec près de 2 kg sur la balance, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Ce laptop n’est pas pauvre en connectique, on retrouve un port USB-C, un port HDMI, deux ports UBC, mais aussi la présence d’un lecteur de carte Micro-SD et une prise jack vient compléter le tout.

Cette référence séduit surtout pour sa grande diagonale de 15,6 pouces, idéal pour réaliser du multitâche. Avec sa définition Full HD, la dalle offre une belle qualité d’images et suffit pour apprécier vos contenus favoris. La dalle profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz et offre une meilleure fluidité dans l’interface, mais aussi une meilleure expérience pour lancer quelques jeux.

Des performances solides

Le Dell Inspiron 15-3525 intègre une puce AMD Ryzen 5 5500 U (cadencé de 2,4 GHz jusqu’à 4,2 GHz), associé à 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il a la capacité de s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus gourmandes. Sa puce Radeon Graphics permet de faire tourner quelques jeux en Full HD à plus de 30 images par seconde, mais celle-ci n’est pas dédiée à une utilisation purement gaming. Le potentiel de l’écran à 120 Hz ne sera pas pleinement utilisée.

Cet ultrabook offre une expérience utilisateur fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 256 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Côté autonomie, la marque promet une durée d’utilisation d’environ 10 heures. L’un de ses atouts est sa capacité à récupérer rapidement de l’énergie. Avec la fonction « Express Charge », le temps de charge est réduit, et en 60 minutes le laptop atteint 80 % de la batterie. Un moyen efficace, si vous êtes à court de batterie.

Pour comparer le laptop de Dell avec d’autres modèles disponibles à peu près sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

