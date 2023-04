Le prix du très bon Google Pixel 6 est divisé par deux, mais seulement aujourd’hui

Le Google Pixel 6 a fait couler pas mal d'encre lors de sa sortie pour deux raisons : sa puce Google Tensor qui fut la première génération de processeur produit par la firme de Mountain View et son appareil photo qui lui a valu d'être l'un des meilleurs photophones de sa génération. Il n'en fallait pas plus pour que ce smartphone soit acclamé par la critique sans parler de son très bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui encore, le Google Pixel 6 reste un bon choix et il est d'ailleurs en promotion sur Rakuten où son prix passe de 649 euros au lancement à seulement 333,80 euros aujourd'hui.

Le Google Pixel 7 est un très bon smartphone, mais sachez qu’il n’a que peu de différences avec son prédécesseur, le fameux Google Pixel 6. Ce dernier a été conçu pour concurrencer les meilleures références du marché telles que Samsung et Apple, mais se positionne aussi comme un smartphone haut de gamme au rapport qualité-prix optimal. Alors autant dire qu’avec cette offre du jour, il devient la bonne affaire du moment puisque vous pouvez l’avoir à quasiment moitié prix seulement aujourd’hui.

Pourquoi on aime le Google Pixel 6

Un appareil photo de haute volée

Les bonnes performances de la puce Google Tensor

L’excellente autonomie

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 6 est maintenant disponible en promotion à 333,80 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN30.

La première génération de puce made in Google

Avec le Pixel 6, Google lançait en même temps sa première génération de puce maison : Google Tensor. L’argument « fait maison » est cependant quelque peu exagéré puisque ce processeur serait un dérivé de l’Exynos 2100 qui équipe le Samsung Galaxy S21, il aurait donc été conçu en collaboration avec Samsung. Cela n’enlève cependant rien à ses bonnes performances, la navigation et le lancement des applications sont fluides. Cependant, on sent que le Pixel 6 s’essouffle un peu dans les jeux gourmands où il ne dépasse pas les 30 FPS. La puce est couplée avec 8 Go de RAM.

Le Google Pixel 6 arbore une dalle AMOLED de 6,4 pouces en définition Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels), ce qui donne une bonne résolution de 411 ppp. Le taux de rafraîchissement s’élève à 90 Hz et les mesures de luminosité et de colorimétrie réalisées durant notre test ont donné des résultats convaincants. Niveau design, les finitions et les angles arrondis ont de quoi séduire, on reste cependant plus sur la réserve concernant la barre horizontale qui accueille le module photo. Ça peut plaire ou non, selon les goûts et les couleurs.

Un photophone toujours aussi excellent

Venons-en au gros atout du Google Pixel 6 : l’appareil photo. Nous avons ici un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur frontal de 8 Mpx (f/2). Vous pouvez filmer jusqu’en 4K 60 FPS. Si l’ensemble de capteurs n’a rien de transcendant (il n’y a même pas de téléobjectif), c’est au niveau du traitement d’images que le Pixel 6 détonne ! De jour comme de nuit, les clichés sont détaillés et l’algorithme de Google parvient à faire ressortir les couleurs tout en laissant un côté naturel au rendu.

Avec une batterie de 4 614 mAh, ce smartphone peut tenir deux journées en utilisation moyenne, voire modérée, mais dès que celle-ci se fait plus intensive, la batterie commence à fondre à vitesse grand V. Un dernier point sur le logiciel, Android 15. Ce dernier continuera de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en 2026, ce qui est normal pour un modèle commercialisé en 2021. Le Google Pixel 6 reste un très bon choix, mais sa longévité est moindre, c’est un critère qu’il vaut mieux prendre en compte.

