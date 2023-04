Ce laptop gaming avec une RTX 3050 est le bon deal pour jouer sans se ruiner

Pour avoir une machine portable efficace pour jouer, et sans casser votre tirelire, nous avons le bon plan qu’il vous faut : le HP Pavillon Gaming 17cd2123nf a de quoi satisfaire les joueurs, surtout que le voilà aujourd'hui à 749,99 euros au lieu de 1 018 euros au départ.

Le HP Pavillon Gaming 17 (cd2123nf) est une bonne solution mobile pour les jeux AAA. Cette machine permet de jouer où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de bonnes conditions grâce à une fiche technique solide, le tout sans payer un prix exorbitant. De plus, aujourd’hui, cette référence perd 269 euros de son prix.

L’essentiel à retenir du HP Pavilion Gaming 17

Une grande dalle de 17,3 pouces rafraîchis à 144 Hz

Sa RTX 3050 + i5-11300H

Accompagnée de 8 Go de RAM et 512 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 018 euros, le PC portable HP Pavilion Gaming 17-cd2123nf est proposé à un meilleur prix après 269 euros de remise : il se trouve donc à 749,99 euros sur Cdiscount. Les membres CDAV peuvent d’ailleurs cagnotter 5 % du total sur leur compte adhérent.

Un bon allié pour vos sessions gaming

Le PC portable HP Pavilion Gaming 17-cd2123nf est une bonne solution pour faire tourner les jeux triple A dans de bonnes conditions graphiques. En plus d’apporter une grande diagonale de 17,3 pouces en FHD, le laptop HP propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour des images nettes et sans latences. Vous pourrez aussi compter sur l’apport d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 pour jouer à des jeux AAA dans de bonnes conditions.

Du côté de l’animation, il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-11300H cadencé jusqu’à 4,4 GHz en mode boost avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le PC portable sera capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Une machine robuste

Pour la partie design, le HP Pavillon Gaming 17 affiche un look robuste, qui donne un bon sentiment de solidité pour pouvoir l’emmener sans crainte. En revanche, cette machine est assez imposante : avec ses 2,75 kg et ses 25 mm d’épaisseur, il ne constitue pas la meilleure solution pour les nomades.

C’est aussi la connectique qui le rend moins compact, mais au moins, on retrouve l’essentiel, à savoir : un port Ethernet, trois ports USB 3.2, une prise USB-C, un port HDMI et une prise combo jack. Enfin, niveau autonomie, la batterie de 52,5 Wh est capable de le faire tenir près de 7 heures en fonctionnement classique selon la marque, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. Il a surtout l’avantage d’être compatible avec la charge rapide : en 30 minutes, il passe de 0 à 50 %.

Pour découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs ordinateurs portables gamer en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.