Aujourd’hui seulement, les AirPods Pro 2 d’Apple sont moins chers de 75 €

La sortie de l'iPhone 14 n'était pas le seul événement de la dernière rentrée, il y avait aussi celle de la seconde génération des AirPods Pro d'Apple qui auraient dû mériter plus de visibilité, car eux au moins ne sont pas un copié-collé du précédent modèle. Les AirPods Pro 2 ont corrigé les défauts sonores de la première génération pour offrir un rendu exceptionnel. Et, en ce moment, les AirPods Pro 2 d'Apple sont disponibles à un prix jamais vu sur Rakuten : 224,99 euros au lieu de son prix conseillé de 299,99 euros.

Smartphones, laptops et même écouteurs sans fil, les produits Apple ont la particularité de coûter un rein. Il faut dire que la firme de Cupertino met le paquet et les Apple Airpods Pro 2 ne sont qu’un exemple parmi d’autres de son excellent savoir-faire. Comme avec Noël, il faut s’armer de patience pour qu’une promotion pointe le bout de son nez, ce qui est le cas aujourd’hui puisque les meilleurs écouteurs true wireless du marché profitent d’une ristourne de 75 euros.

Les Apple AirPods Pro 2 en bref

D’excellentes performances sonores

Restitution époustouflante du Dolby Atmos

Une réduction du bruit performante

Au lieu de 299,99 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 est maintenant disponible en promotion à 224,99 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.

Ne pas se fier aux apparences

S’il y a bien quelque chose sur laquelle les AirPods Pro 2 n’ont pas innové, c’est le design, similaire à celui des premiers AirPods Pro. On retrouve ce format intra-auriculaire terminé par une tige tactile et sensible à la pression ainsi qu’un fin grillage noir derrière laquelle se cachent les microphones. Pour ne pas changer, la qualité des finitions est impeccable, comme pour le boîtier sur lequel vous pouvez d’ailleurs commander une gravure.

Les AirPods Pro 2 bénéficient de la certification IPX4 pour leur résistance aux éclaboussures, à la pluie, à la sueur et à la poussière. Pour ce qui est de l’autonomie, Apple annonce une durée de six heures en mode stéréo classique et jusqu’à cinq heures et demie avec le mode spatial activé. Ces chiffres ne sont qu’une tendance et varieront selon votre utilisation. Quant au boîtier, il peut contenir une recharge de 25 à 30 heures, ce qui est un bon score. Vous pouvez le recharger avec un connecteur Lightning, MagSafe ou un chargeur Qi sans fil.

Les meilleurs écouteurs pour le son spatialisé

Après un son passe-partout pour les premiers AirPods Pro, Apple a revu sa copie et nous livre des performances audio considérablement améliorées avec les AirPods Pro 2. La nouvelle puce H2 leur permet de délivrer un audio spatial, et donc de prendre en charge le format Dolby Atmos. Nous vous laissons le lien du test ci-dessous pour plus de détails, mais pour résumer, l’effet surround est impressionnant et renforce considérablement l’effet d’immersion.

Un autre point fort des AirPods Pro 2 est la réduction de bruit active qui est deux fois plus performante que celle des écouteurs de la première génération. Vous êtes dans une bulle de silence, mais notez que certains bruits extérieurs comme ceux des transports sont inévitablement audibles, même s’ils paraissent lointains. Les honneurs reviennent au mode transparence adaptatif qui filtre les sons. Vous pouvez entendre les voix lors d’une conversation et les bruits stridents de la circulation sont immédiatement assourdis.

