L’ouverture d’un compte chez SG peut vous donner droit à une prime de 140 €

Certaines banques en ligne offrent des primes de bienvenue afin d'attirer de nouveaux clients. C'est actuellement le cas de SG (Société générale) qui propose une prime de 140 euros pour toute ouverture d'un compte en ligne.

Les banques traditionnelles sont aujourd’hui concurrencées par les banques en ligne, qui sont parfois bien plus flexibles. Ces dernières recherchent fréquemment de nouveaux clients, et pour les convaincre d’ouvrir un compte chez elles, des primes de bienvenue peuvent être proposées. La banque SG (Société générale) offre par exemple jusqu’à 140 euros de prime à l’ouverture d’un compte Sobrio, exclusivement accessible via la plateforme web de l’enseigne.

Les points essentiels des comptes Sobro de SG

Aucun frais de tenue de compte

Une carte Visa, avec ses assurances

Des paiements et retraits à l’étranger

Jusqu’au 26 avril 2023 inclus, l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale vous permet de bénéficier de 80 euros offerts, puis de 60 euros supplémentaires si vous souscrivez au service d’aide à la mobilité bancaire, c’est-à-dire que vous choisissez de domicilier vos prélèvements et virements réguliers chez Société Générale. En tout, cela revient donc à 140 euros de prime.

Une ouverture de compte simple

Pour bénéficier de cette offre de bienvenue, il vous faudra donc ouvrir un compte Sobrio. La procédure, simple et rapide, s’effectue entièrement en ligne. Vous devrez d’abord indiquer vos informations personnelles, avant de choisir votre offre. Vous aurez le choix entre trois cartes bancaires : une Visa évolution à 7,20 euros par mois, une Visa classique à 7,90 euros par mois et une Visa Premier à 14,90 euros par mois, qui ont chacune des avantages différents.

Ensuite, vous pourrez envoyer les documents demandés, comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et un bulletin de salaire. Une fois l’inscription terminée, il faudra ensuite patienter entre 5 jours et une semaine pour que le compte soit opérationnel.

Une prime intéressante

Une fois ce compte Sobrio ouvert, vous obtiendrez automatiquement une première prime de 80 euros, directement versée sous forme de virement, comme précisé dans l’offre. Mais pour recevoir cette somme, veillez à effectuer au moins cinq paiements par carte bancaire durant les trois premiers mois suivant l’ouverture du compte. Puis, pour recevoir les 60 euros supplémentaires, il faudra simplement que les prélèvements et virements réguliers soient domiciliés chez SG. Pour cela, il faudra souscrire au service d’aide à la mobilité bancaire de l’établissement : la banque se chargera elle-même du changement d’établissement bancaire pour ces prélèvements et virements réguliers.

Pourquoi miser sur SG ?

SG (Société générale) est une banque qui occupe une bonne place parmi nos banques en ligne préférées. Cet établissement offre en effet les avantages d’une banque en ligne flexible, tout en mettant à disposition de nombreux services que l’on trouve actuellement dans une banque traditionnelle physique, comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou la possibilité de souscrire à plusieurs assurances, comme des assurances habitation ou des complémentaires santé, ce qui est plutôt rare sur le marché des néobanques.

SG marque également des points grâce à son application mobile pratique et complète, disponible sur iOS et Android. Elle permet, non seulement de consulter rapidement ses comptes, mais également de modifier son plafond, faire des virements ou encore faire opposition très simplement. Vous aurez même accès à une jauge ajustable en fonction de votre budget si besoin. L’application propose aussi une catégorisation automatique de ses dépenses pour mieux gérer ses finances. L’ergonomie de cette app est tout de même perfectible, et l’interface gagnerait à être simplifiée…

Autrement, le paiement sans contact pourra s’effectuer via les fonctions NFC du smartphone, mais uniquement sur Paylib et Apple Pay (donc pas sur Google Pay). L’application propose enfin une catégorisation automatique de ses dépenses pour mieux gérer ses finances (loyer, loisirs, alimentation…). Des options de sécurité sont aussi disponibles, comme le déverrouillage par empreinte digitale ou le blocage de compte en cas de perte ou de vol de sa carte bancaire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque en ligne Société Générale.

