Déjà abordable, le casque gaming Corsair HS70 Pro est en promo à -42 %

Pour les gamers qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des équipements haut de gamme, le Corsair HS70 Pro peut constituer une alternative raisonnable tout en vous faisant profiter des joies de la connexion sans fil et d'un confort de qualité. Sur la Fnac et Darty, vous pouvez le retrouver à moindre coût, son prix chutant de 119,99 euros à 69,99 euros.

Les casques gaming haut de gamme se vendent en général pour plusieurs centaines d’euros, ce qui constitue déjà un frein pour les gamers au budget serré. Mais même s’il ne fait pas jeu égal avec les meilleures références du marché, le casque sans fil Corsair HS70 Pro reste un bon choix avec son confort satisfaisant et propose même un son surround 7.1. En ce moment, vous pouvez retrouver ce casque sans fil simple et efficace 50 euros moins grâce à cette offre.

Le Corsair HS70 Pro en quelques points

Un casque confortable aux belles finitions

Le son surround 7.1

La connexion sans fil à un bon prix

Au lieu de 119,99 euros habituellement, le Corsair HS70 Pro est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un casque robuste et confortable

Le Corsair HS70 Pro ne se démarque pas avec un design de m’as-tu-vu contrairement à la plupart des casques gaming, préférant se concentrer sur l’aspect pratique plutôt qu’esthétique. Les oreillettes ovales sont garnies de mousse à mémoire de forme à l’intérieur et nous avons une grille métallique sur les extérieurs qui sert seulement à décorer, voire à protéger le casque. Rien à voir avec la plupart des casques haut de gamme qui possèdent une grille acoustique pour donner un son plus ouvert et aéré.

L’arceau est lui aussi rembourré pour réduire la pression du casque sur le crâne et permettre un confort sur la longue durée. Le Corsair HS70 Pro est livré avec un dongle USB-A pour être utilisé sans fil et a une portée de 12 mètres. La connexion de 2,4 GHz sans latence est stable et vous permet de profiter de vos parties sans coupure sonore. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 16 heures, ce qui est un bon score dans cette tranche de prix.

Un rendu sonore équilibré mais perfectible

Le Corsair HS70 Pro offre un rendu sonore équilibré et même très correct, on peut seulement regretter des basses trop présentes. Mais le vrai atout de ce casque gaming est qu’il nous propose un son surround 7.1 pour une bonne spatialisation sonore, même s’il se montre parfois imprécis. Dans la pratique, vous pourrez déterminer d’où viennent les coups de feu lors d’une partie de FPS par exemple, l’immersion se retrouve considérablement renforcée. Il vous faut en revanche activer le son surround via le logiciel Corsair iCUE pour en profiter.

Ce logiciel dédié vous donne d’ailleurs accès à un égaliseur pour faire les réglages sonores comme bon vous semble. Concluons sur le micro unidirectionnel antibruit, si c’est souvent le point faible des casques gaming, celui du Corsair HS70 Pro est de bonne facture et rend votre voix claire et intelligible tout en supprimant les bruits de fond dérangeants. Enfin, sachez que ce casque gaming est compatible seulement avec la PS4 et le PC.

Afin de comparer le Corsair HS70 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gaming du moment.

