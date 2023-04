Google Pixel 7 : l’un des meilleurs photophones est à un excellent prix chez Cdiscount

Après un Google Pixel 6 qui a réalisé un sans-faute avec sa puce Google Tensor et son appareil photo, on en attendait au moins autant de son successeur, le Google Pixel 7. Ce dernier se montre à la hauteur de nos attentes même si on aurait voulu plus, c'est que le Google Pixel 7 n'apporte rien de révolutionnaire par rapport à son aîné. Il n'en reste pas moins un excellent smartphone et il est encore plus abordable en ce moment, son prix passant de 649 euros à 510,99 euros chez Cdiscount.

Dernièrement, les nouveaux smartphones ont vu leur prix augmenter de manière drastique, dépassant souvent les 1000 euros à cause de l’inflation et d’une demande forte des composants électroniques. Mais, le Google Pixel 7 ne fait pas partie de ceux-là, la firme de Mountain View s’appliquant à ce que ses smartphones soient à un rapport qualité-prix optimal. Ce dernier est encore meilleur aujourd’hui grâce à cette réduction de 140 euros.

Le Google Pixel 7 en quelques mots

Un écran OLED de bonne facture

Encore un excellent photophone

Une des meilleures interfaces du marché

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 7 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 510,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Le photophone qui succède au Google Pixel 6

Quand on le compare au Pixel 6, on sent que le nouveau modèle premium de Google en 2022 n’offre rien de révolutionnaire, mais il reste très bon. La firme de Mountain View s’est simplement contentée des mises à jour basiques : nouvelle puce, nouveau logiciel, etc. Le Google Pixel 7 arbore un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La dalle affiche un pic de luminosité à 922 cd/m², mais la colorimétrie est moins bien fournie pour un smartphone de ce segment.

Venons-en à l’appareil photo, l’atout majeur de ce smartphone. Nous avons ici un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur frontal de 10,8 Mpx (f/2,2). Rien d’impressionnant de prime abord, mais ces capteurs sont de véritables foudres de guerre. Il n’y a rien à dire sur les clichés du capteur principal et de l’ultra grand-angle, ils sont nets, détaillés, contrastés et lumineux. Le seul défaut à signaler, c’est le mode nuit en retrait. Sans cela, on aurait eu un photophone vraiment parfait.

La fluidité de la Pixel Experience

Comme pour les Google Pixel précédents, celui-ci est livré avec le dernier logiciel Android, en l’occurrence, Android 13, ainsi que l’interface Pixel Experience. Cette dernière est tout simplement l’une des interfaces les plus fluides du marché, et tout cela est assorti de fonctionnalités bien pratiques telles que la retranscription directe des enregistrements vocaux ou Photo Unblur qui est capable d’arranger une photo floue en la lissant.

À l’intérieur, nous avons un processeur Google Tensor G2 accompagnée de 8 Go de RAM LPDDR5. Il se montre un peu plus puissant que son prédécesseur qui équipait le Google Pixel 6, mais ce n’est clairement pas le plus performant de sa génération. Cela n’empêche pas une expérience utilisateur fluide et des performances correctes avec les jeux les plus gourmands. Enfin, l’autonomie va de une journée à une journée et demie avec une batterie de 4 355 mAh. C’est pas mal, mais on est en droit de faire la tronche devant une recharge à 20 W qui refait le plein en à peu près une heure et demie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7.

Afin de comparer le Google Pixel 7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

