La tablette Lenovo Chromebook Duet (clavier inclus) est à un super prix chez Boulanger

Si vous hésitez entre un PC portable ou une tablette tactile, pourquoi pas opter pour une machine qui propose les deux ? C’est le cas de la Lenovo Duet Chromebook (2020) qui, avec son format hybride, se négocie à seulement 199 euros au lieu de 349 euros de base.

La Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020) est un appareil 2-en-1, qui avec son clavier détachable peut se transformer en une tablette tactile à un excellent Chromebook. Avec l’interface ChromeOS, cette tablette offre une expérience utilisateur plus proche d’un ordinateur, sans sacrifier la mobilité des tablettes. Déjà à un prix intéressant, aujourd’hui, elle perd 150 euros de son grâce à cette offre.

Les points positifs de la Lenovo Duet Chromebook (2020)

Une tablette 2-en-1 compacte avec de belles finitions

La polyvalence de ChromeOS

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix de départ à 349 euros, la Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020) avec 128 Go de stockage se trouve actuellement remisée à 249 euros sur le site Boulanger, mais si vous apportez un ancien appareil (tablette ou PC portable), vous pouvez obtenir 50 euros de remise supplémentaire. En choisissant le retrait en magasin pour profiter du bonus de reprise, la tablette de Lenovo revient donc à seulement 199 euros.

Une machine transportable, pratique au quotidien

Au premier abord, elle ressemble à une tablette classique. Son design est sobre, avec des bords arrondis assez visibles. Elle propose une dalle tactile d’une diagonale de 10,2 pouces avec une définition Full HD offrant une belle surface d’affichage pour le traitement de texte ou le visionnage de contenu en streaming.

La tablette Lenovo va surtout être appréciée par les utilisateurs nomades. En plus de son format compact et pratique, elle possède un clavier détachable inclus et un trépied pour se transformer rapidement en ordinateur portable. De ce fait, vous profitez de la mobilité d’une tablette à laquelle s’ajoute le confort d’un clavier physique. La petite taille du clavier et du touchpad pourra toutefois poser des soucis.

Une expérience utilisateur agréable sous ChromeOS

Pour fonctionner, la Lenovo Duet est animée par la puce MediaTek Helio P60T, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est vrai que ce n’est pas la plus véloce du marché et elle aura quelques difficultés à faire tourner des applications gourmandes. Néanmoins, elle est suffisante pour accomplir les tâches de bureautique simples sans ralentissement. Et le constructeur prend soin de proposer un appareil endurant. Sa batterie de 7 180 mAh est assez conséquente pour faire tenir l’appareil une journée. Comptez environ 8 à 10 heures de fonctionnement en cas d’utilisation intensive ou quelques jours si votre usage est plus modéré. Pas de recharge rapide : elle met environ 1 heure et 45 minutes pour récupérer 100 % d’énergie.

Cette ardoise repose sur Chrome OS, le système d’exploitation de Google. L’interface utilisateur est épurée et ergonomique, ce qui rend l’usage quotidien agréable et intuitif. Elle est donc parfaite pour naviguer sur Internet ou travailler avec des applications bureautiques. L’OS est centré autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité.

Pour avoir plus d’informations, découvrez notre test complet sur le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook (2020).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que la tablette Chromebook Duet (2020) de Lenovo, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles à choisir en 2023.

