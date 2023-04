L’excellent SSD M.2 Corsair MP600 Pro XT de 2 To perd plus de 20 % de son prix sur le site officiel

Pour redonner une seconde jeunesse à un PC qui rame de plus en plus fort, rien de mieux qu'un SSD NVMe qui va, d'une part, agrandir votre espace de stockage et réduire considérablement les temps de chargement, d'autre part. L'une des références haut de gamme du marché, le MP600 Pro XT de Corsair, est en ce moment à 169,99 euros au lieu de 214,99 euros dans sa version de 2 To.

Le Corsair MP600 Pro XT en bref

Une vitesse de lecture de 7 100 Mo/s

Un dissipateur de chaleur efficace

Un stockage de 2 To

Au lieu de 214,99 euros habituellement, le Corsair MP600 Pro XT (2 To) est maintenant disponible en promotion à 169,99 euros en boutique officielle.

Un SSD aux excellentes performances

Les SSD NVMe sont la dernière génération de cette solution de stockage, succédant au SSD SATA qui n’allaient pas au-delà d’un débit de lecture de 600 Mo/s. Avec le Corsair MP600 Pro XT qui est en PCIe Gen4 x4, vous profiterez d’une vitesse de lecture de 7 100 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 6 800 Mo/s, ce qui est environ 12 fois plus rapide que le plus performant des SSD SATA. Grâce à ces débits, vous pouvez lancer des jeux vidéo depuis le SSD et avoir des temps de chargement quasi inexistants.

En plus d’être performant, le Corsair MP600 Pro XT a été conçu pour durer longtemps. Le constructeur américain l’a doté d’une garantie de 5 ans ou de 1400 TBW (TeraBytes Writing) au premier des deux termes échus. C’est dans la fourchette haute et dans la pratique, il vous faudra au moins plusieurs années pour atteindre cette limite.

Vous pouvez l’utiliser pour votre PS5 mais…

Avec son énorme dissipateur thermique en aluminium, vous vous doutez bien que la gestion thermique est optimale, mais ce qui est censé être l’atout majeur de ce SSD est aussi son plus gros défaut. Le dissipateur thermique est trop gros pour pouvoir rentrer dans une PS5, épais de 19 mm, il dépasse aisément la limite des 11 mm recommandée par Sony. Retirer le dissipateur pour faire rentrer uniquement le SSD dans la console est possible, mais cela vous priverait d’une part, de l’évacuation de la chaleur et de la garantie de 5 ans, d’autre part.

Si vous possédez une PS5, nous préférons vous diriger vers le Corsair MP600 Pro LPX, ce dernier est doté des mêmes performances que le MP600 Pro XT et ses dimensions ont été taillées spécialement pour rentrer dans la console de Sony. Reste qu’on a avec le MP600 Pro XT des performances, une endurance et une gestion thermique exemplaires. Terminons tout de même sur un petit point noir, rien de dramatique : le logiciel compagnon qui permet d’avoir un œil sur l’état de santé du MP600 Pro XT a une interface restée bloquée au début des années 2000.

Afin de comparer le Corsair MP600 Pro XT avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC.

