Pico 4 : ce bon casque VR, rival du Meta Quest 2, est enfin en promotion

Dans l'univers gaming, les casques VR n'occupent qu'une petite place mais restent tout de même adoubés par une communauté qui privilégie l'immersion à la qualité des graphismes. Il faut dire aussi qu'il faut dépenser pour un casque VR des sommes qu'on peut trouver trop élevées pour la qualité de l'expérience. Mais, peut-être que cette promotion sur le nouveau Pico 4 pourra pousser certains d'entre vous à franchir le pas puisque son prix passe de 429 euros à 389 euros.

Si, jusqu’il y a peu, le Meta Quest 2 s’imposait comme le casque VR au meilleur rapport qualité-prix, l’ordre des chose a changé depuis l’arrivée du Pico 4. Les deux modèles sont comparables sur bien des critères et le Pico 4 surpasse même son rival sur quelques points tels que la qualité de l’écran et le confort. Avec cette ristourne de 40 euros, ce récent casque vous fera peut-être franchir le pas de la VR, d’autant plus que quatre jeux sont offerts à l’achat.

Le Pico 4 en quelques points

Un design travaillé pour un casque équilibré et confortable

Un écran fluide et plus fin que celui du Meta Quest 2

Un excellent rapport qualité-prix

Au lieu de 429 euros habituellement, le Pico 4 est maintenant disponible en promotion à 389 euros chez Amazon et à 389 euros chez la Fnac. De plus, quatre jeux sont offerts à l’achat.

Un casque VR confortable avec Qualcomm XR2

Le Pico 4 s’inspire fortement du design du Meta Quest 2 pour ce qui est du casque et des manettes, mais il présente l’avantage de mieux répartir son poids pour un port plus confortable pour les longues sessions de jeu. Il comporte de plus une sangle ajustable qui permet de régler la pression sur le crâne. Les manettes sont quant à elles quasiment identiques à celles du Meta Quest 2, même si nous pouvons noter de menues différences comme l’arche qui englobe totalement la main au lieu de couvrir seulement les boutons et qui empêche ainsi les manettes de s’entrechoquer.

En ce qui concerne l’écran, nous avons une dalle LCD avec une définition de 2 160 x 2 160 pixels par œil et un taux de rafraîchissement de 72 Hz ou de 90 Hz, au choix. La puce est la même que celle du Meta Quest 2, il s’agit d’un Qualcomm XR2 doté d’un processeur à huit cœurs, le Kryo 585. Avec la qualité des graphismes qui n’est pas de première fraîcheur et le fait d’avoir un écran aussi près des yeux, vous verrez forcément les défauts d’affichage, mais au vu du prix, cela reste acceptable. Pour ce qui est de l’autonomie, ne comptez pas dépasser les trois heures d’utilisation.

Une expérience de jeu agréable, mais limitée

Le store d’applications du Pico 4 a un gros défaut, celui d’être peu fourni mais ce casque VR se rattrape en proposant de jouer avec un PC gaming, encore faut-il en avoir un. Vous pouvez ainsi accéder à Steam VR après avoir installé l’application Streaming Assistant sur votre PC, à partir de là, non seulement votre bibliothèque de jeux est plus complète, mais la qualité des graphismes se voit, elle aussi, rehaussée. Vous pouvez jouer ainsi sans fil, mais il faudra s’attendre à de la latence, ou avec un câble USB 3.0, mais avec moins de liberté de mouvement.

Quatre jeux sont offerts à l’achat du Pico 4 : Peaky Blinders: The King’s Ransom, Les Mills Bodycombat, Golf 5 eClub et Wander. De quoi vous familiariser avec le casque VR si c’est la première fois que vous en utilisez un. L’immersion est vraiment réussie grâce au système audio et au système de vibrations, mais on regrette l’absence de grands classiques de la VR dans le catalogue de Pico. Enfin, sachez que vous pouvez également regarder des vidéos en 360° ou classiques ainsi que des vidéos sur TikTok. Là aussi, c’est immersif, mais l’interface est moins aboutie que sur un smartphone.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Pico 4.

Afin de comparer le Pico 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques VR du moment.

