Samsung T7 Shield 1 To : super prix pour le SSD portable le plus robuste du marché

Les SSD externes ressemblent à s'y méprendre à de simples disques durs, aussi appelés HDD, mais ils sont radicalement différents l'un de l'autre. En plus de faire profiter de vitesses de transfert supérieures, ils sont aussi plus résistants aux impacts et aux vibrations. Une solidité que vous allez pouvoir tester avec le Samsung T7 Shield dont le prix passe de 129,99 euros à 79,99 euros sur Amazon.

Avec sa gamme de T7, Samsung propose des SSD externes compacts avec des vitesses de transferts satisfaisantes qui se déclinent en trois modèles. Nous avons le T7 classique et le T7 Touch qui se déverrouille grâce à votre empreinte digitale. Il y a enfin le T7 Shield recouvert d’une carapace de gomme qui résiste aux aléas de la vie et à votre maladresse, et ainsi protéger mieux les données conservées. Grâce à cette offre, le Samsung T7 Shield de 1 To est moins cher de 50 euros aujourd’hui.

Le Samsung T7 Shield en bref

La coque en gomme résistante et la certification IP65

Le format compact, de la taille d’une carte bancaire

De bonnes vitesses de transfert

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Samsung T7 Shield (1 To) est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros chez Amazon grâce à une remise immédiate de 20 euros et une offre de remboursement de 30 euros, valable jusqu’au 21 mai prochain.

Un SSD externe compact et très solide

À la différence du Samsung T7 classique et du T7 Touch, le T7 Shield est recouvert d’une coque en gomme plutôt fine et qui n’enlève rien à son format compact. Grâce à cette protection, le T7 Shield est capable de résister à une chute de trois mètres selon le constructeur sud-coréen. De plus, il bénéficie d’une certification d’étanchéité IP65, c’est-à-dire qu’il est intégralement protégé contre les intrusions de poussière et contre les projections d’eau comme les éclaboussures au bord de la piscine ou l’arrosage du jardin.

Ce qui séduit particulièrement avec la gamme des Samsung T7, c’est leur format compact. Celui-ci fait immédiatement penser à une carte bancaire, mais qui aurait plus d’un centimètre d’épaisseur. Cela ne vous empêchera pas de le ranger facilement dans une poche de pantalon ou dans votre sac où il ne craindra pas les chocs avec des objets solides. Notre test à relevé un seul défaut au niveau du port USB-C sur la tranche, un câble qui a tendance à se déconnecter un peu trop facilement.

Des performances correctes

Le Samsung T7 Shield propose des performances plutôt basiques pour un SSD externe : une vitesse de lecture de 1050 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1000 Mo/s. Il est vrai que l’on trouve des SSD externes deux fois plus rapides, mais au vu du prix du T7 Shield, c’est tout à fait correct. Cependant, nos benchmarks ont confirmé que la réalité était un peu moins rose, si le T7 Shield atteint bien les performances annoncées sous Windows, elles sont plus décevantes sur macOS.

Enfin, la sécurité n’est pas qu’une histoire de coque en gomme avec ce Samsung T7 Shield, c’est aussi celle d’une solution de chiffrement des données grâce à un système de double partition. Vous pouvez utiliser ce SSD externe sur plusieurs PC sans aucun risque pour vos données et lorsque qu’un mot de passe est configuré, celui-ci vous sera demandé à chaque connexion. Ces solutions de chiffrement sont facultatives, vous pouvez toujours utiliser ce SSD externe comme une clé USB classique.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung T7 Shield.

Afin de comparer le Samsung T7 Shield avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs HDD et SSD externes.

