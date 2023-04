Forfait mobile : cet opérateur connu propose le forfait de 200 Go au meilleur prix

Les grands opérateurs de la téléphonie mobile se livrent la guerre de l'offre la plus incroyable et on déniche quelques fois des pépites comme celle-ci. Il n'est pas question d'un MVNO ici, mais de B&You, l'offre low-cost et sans engagement de Bouygues Télécom. Ce dernier propose un forfait avec un gros paquet de 200 Go à seulement 17,99 euros par mois. De plus, le prix n'augmente pas au bout d'un an d'abonnement.

À l’instar d’Orange et de SFR, Bouygues Télécom dispose lui aussi de sa propre filiale low-cost du nom de B&You, bien que ce dernier ne propose que des forfaits mobile alors que RED by SFR et Sosh ont aussi des forfaits internet dans leur catalogue. Avec son forfait de 200 Go à seulement 17,99 euros par mois, B&You relève d’un cran le niveau de la concurrence et fait même mieux que certains MVNO comme Lebara qui propose la même quantité de data pour un euro de plus.

Ce forfait B&You, qu’apporte-t-il ?

Une enveloppe de 200 Go de data et de 25 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

C’est sans engagement !

Désormais, le forfait B&You de 200 Go est maintenant disponible en promotion à 17,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an d’abonnement.

La qualité du réseau Bouygues à petit prix

Autant dire qu’avec un paquet de 200 Go de données mobiles en 4G, vous n’aurez quasiment plus besoin de vous connecter au Wi-Fi, plutôt pratique si vous êtes souvent dehors et éloigné de votre point d’accès Wi-Fi personnel. Vous profitez en plus de la qualité du réseau Bouygues Télécom, reconnu comme étant le deuxième meilleur réseau de France métropolitaine selon les derniers relevés de l’ARCEP (couverture de plus de 99 % du territoire en 4G).

Ce forfait comprend également les appels, les SMS et les MMS illimités sur le territoire métropolitain, mais aussi dans les DOM et les pays de l’Union européenne à condition d’appeler vers un numéro français. Nous avons donc un forfait abordable dont le prix n’augmente pas au bout d’un certain temps et qui est surtout sans engagement. C’est-à-dire que vous pouvez changer d’offre, voire d’opérateur, sans vous justifier et sans payer de frais de résiliation si vous avez l’impression que votre forfait est devenu moins intéressant.

Parfait pour vos déplacements à l’étranger

En plus du paquet mensuel de 200 Go de données mobiles, ce forfait B&You met à votre disposition une autre enveloppe de 25 Go en 4G que vous pouvez utiliser depuis les DOM et les pays de l’Union européenne. Pour des séjours à l’étranger d’une ou deux semaines, c’est idéal pour consulter Maps, envoyer des messages et des photos à vos proches, naviguer sur des sites touristiques et poster quelques stories de votre voyage. À condition bien sûr de ne pas trop tirer sur la corde, 25 Go, ça peut partir très vite.

Enfin, sachez que votre forfait B&You peut s’accompagner de plusieurs options payantes comme un boost vers la 5G pour un supplément de 3 €/mois, l’antivirus Norton 360 pour 5 €/mois ou un abonnement à la presse ou à des plateformes de SVOD telles que Disney+ ou l’offre TV maison de Bouygues, B.tv.

Comment conserver mon ancien numéro ?

Vous pouvez conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Pour cela, vous devez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de la souscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut B&You en 2023.

