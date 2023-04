Pas besoin de payer le prix fort avec ce laptop gaming doté d’une RTX 4050

Le PC portable gamer MSI Thin GF63 pourrait peut-être vous donner envie de renouveler votre setup. D'abord, en raison de sa fiche technique pointue, mais aussi grâce à son prix, qui passe de 1 229 euros à 999 euros chez Cdiscount.

Les joueurs et joueuses exigeants savent que pour acquérir un laptop gaming doté d’une fiche technique solide, il faut bien souvent mettre le prix. Le tarif de base du MSI Thin GF63, qui embarque tout de même un i5 de 12e génération et une récente RTX 4050, est plutôt élevé. Cependant, grâce à une promotion plus que bienvenue, le prix de ce PC portable qui ne manque pas d’atouts vient de baisser de 230 euros.

Les points essentiels du MSI Thin GF63

Un écran Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Combo i5 de 12e gen + RTX 4050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 229 euros, le laptop gaming MSI Thin GF63 12VE-062XFR est désormais affiché à 999 euros chez Cdiscount. Notez que ce PC portable est fourni sans Windows.

Un design solide et un écran réactif

Avec ses lignes anguleuses, son clavier rétroéclairé RGB et ses quelques détails géométriques, le laptop MSI Thin GF63 adopte un type de design que l’on est généralement en droit d’attendre d’un modèle tourné vers le gaming. Mais, il réussit à ne pas verser dans le tape-à-l’œil grâce à un châssis métallique noir sobre, qui se révèle d’ailleurs plutôt léger, puisque le PC portable ne pèse que 1,8 kg. On pourra donc facilement le déplacer, si besoin.

Ce MSI Thin GF63 marque aussi des points avec son écran : ce dernier intègre en effet une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, qui a surtout l’avantage d’être rafraîchie à 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos combos, et une réactivité excellente.

Une configuration vraiment puissante

Dans les entrailles de la machine, on trouvera un ensemble qui délivre de belles performances. On a d’abord droit à un processeur Intel Core i5-12450H cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. Le tout est complété par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050. Même s’il s’agit de l’entrée de gamme de la récente série 4000, elle permettra tout de même de lancer des jeux en moyenne en 1440p à 80 FPS. Globalement, le MSI Thin GF63 sera capable de faire tourner une foule de jeux gourmands. Vous pourrez également l’utiliser pour du multitâche, ou même du montage vidéo/photo. Un SSD de 512 Go, bien utile pour réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de l’appareil, est également intégré dans ce modèle.

Enfin, cette référence MSI possède une connectique plutôt fournie, qui permettra de connecter divers périphériques afin de compléter son setup : un port USB-C, trois ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet et une prise casque microphone. Notez également que le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6 sont aussi disponibles. Concernant son autonomie, la marque promet jusqu’à 7 heures d’utilisation, mais veillez tout de même à garder le chargeur à portée de main, comme il est généralement conseillé avec toutes les machines puissantes et gourmandes en énergie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs PC portables gamer en 2023.

