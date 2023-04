La tablette familiale Lenovo M10 FHD Plus est simple, efficace et pas chère : moins de 140 €

La Lenovo Tab M10 Plus est l'une des tablettes les plus abordables du marché, mais surtout efficace et simple à utiliser. Elle pourrait être un cadeau idéal pour toute la famille, des enfants aux personnes plus âgées et moins à l'aise avec la tech. En ce moment, cette tablette est à un prix plus bas que d'habitude. Alors qu'on la trouvait à 249 euros au lancement, Cdiscount la propose aujourd'hui à seulement 139,99 euros.

L’avantage des tablettes familiales est qu’elles sont simples à utiliser, mais elles vous permettent surtout de contrôler la consommation d’écran de vos enfants. Une étude de Santé publique France a récemment rapporté que les enfants y étaient de plus en plus exposés, et ce, de plus en plus jeunes. Mieux vaut alors prendre de bonnes habitudes quand ils commencent à être devant un écran, et le mode Enfants de la Lenovo Tab M10 FHD Plus est une manière efficace de s’y mettre. D’ailleurs, cette tablette profite d’une réduction de plus de 100 euros sur son prix initial.

La Lenovo Tab M10 FHD Plus en bref

Un écran de 10,3 pouces en définition Full HD+

Des performances efficaces pour une utilisation basique

Une autonomie d’environ deux jours

Au lieu de 249 euros au lancement et maintenant généralement vendue à 179 euros chez la plupart des e-commerçants, la Lenovo Tab M10 FHD Plus (64 Go) est actuellement disponible en promotion à seulement 139,99 euros chez Cdiscount.

Un écran de bonne facture

La Lenovo Tab M10 Plus est une tablette d’entrée de gamme, adaptée aussi bien pour les enfants que pour les adultes, il ne faut donc pas s’attendre à des qualités exceptionnelles. Nous avons ici un design classique, sobre, avec un châssis métallique léger et facile à prendre en main avec un poids de 420 grammes et des dimensions de 14,9 x 24,1 x 0,8 cm. Le stockage est géré par un espace eMMC de 64 Go pouvant être étendu jusqu’à 256 Go grâce à une carte microSD.

Pour ce qui est de l’écran de 10,3 pouces en format 16:10, il s’agit d’une dalle LCD TFT en définition Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels). La luminosité est annoncée à 330 cd/m², ce qui est un bon score pour cette tranche de prix, mais il est préférable de ne pas utiliser l’écran en plein soleil. La dalle a de fines bordures et occupe 90 % de l’espace, vous avez ainsi une tablette agréable pour visionner des séries en streaming sur Netflix ou autres.

Une tablette d’entrée de gamme efficace

La Lenovo Tab M10 FHD Plus tourne avec un processeur à huit cœurs, un MediaTek Helio P22T pouvant être cadencé jusqu’à 2,3 GHz et accompagné de 4 Go de RAM LPDDR4X. Vous ne ferez pas des folies avec mais c’est bien suffisant pour faire des recherches sur le web, consulter ses mails, regarder une série en streaming ou jouer à des jeux en 2D ne demandant pas beaucoup de ressources. Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh peut tenir deux jours et dispose de la charge rapide avec un port USB-C.

Comme mentionné ci-dessus, cette tablette dispose d’un mode Enfants pour contrôler la consommation d’écran de ces derniers. Concrètement, lorsque ce mode est activé, vous basculez sur une autre interface, simplifiée et avec des contenus ludiques et éducatifs adaptés pour vos chérubins. Vous pouvez même surveiller le temps d’utilisation et gérer ce qui est affiché via votre smartphone, vous recevez également une notification lorsque votre enfant adopte une mauvaise posture.

