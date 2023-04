L’un des meilleurs bracelets connectés pas chers de Xiaomi est à moitié prix

Lancé il y a presque un an, le Xiaomi Smart Band 7 est bracelet connecté accessible qui vous épaulera durant vos séances de sport. En ce moment, il est même encore moins cher que d'habitude : AliExpress le propose à 35 euros au lieu de 69 euros.

Xiaomi a conçu plusieurs gammes de bracelets connectés taillés pour le suivi sportif, et surtout très accessibles par rapport à la concurrence. L’année dernière, la marque chinoise a lancé son Smart Band 7, septième génération de son tracker d’activités complet. Et si le Xiaomi Smart Band 7 Pro, lancé récemment, est plus abouti que son prédécesseur, le Smart Band 7 reste encore aujourd’hui une valeur sûre, qui fait même partie de notre top 3 des meilleurs bracelets connectés pour le sport du moment. Actuellement, vous pourrez d’ailleurs le trouver nettement moins cher grâce à une réduction doublée d’un code promo, qui permettent de faire diminuer son prix de moitié.

Les atouts du Xiaomi Smart Band 7

Un écran AMOLED de 1,62 pouce + Always-On

Il reconnaît plus de 110 activités

Un mode « ne pas déranger » efficace

Lancé à 69 euros, le Xiaomi Smart Band 7 est désormais disponible à 35 euros sur AliExpress grâce au code promo EC9LVZ6U6AFD, uniquement valable jusqu’au 28 avril 23h59.

Un écran plus grand, et surtout OLED

Xiaomi n’a pas opéré un grand changement pour le design de son Smart Band 7, qui ressemble grandement à ses prédécesseurs. Toutefois, la marque a misé sur quelques nouveautés bien appréciables, comme un écran plus grand. La dalle du Smart Band 7 mesure ainsi 1,62 pouce, contre 1,56 pouce pour le modèle précédent. Les dimensions du boîtier complet passent quant à elles de 47,4 x 18,6 x 12,7 mm à 46,5 x 20,7 x 12,3 mm. Concrètement, le Xiaomi Smart Band 7 est moins long, mais plus large, permettant ainsi une meilleure lisibilité de l’écran, tout en s’affinant très légèrement. Quant au bracelet en polyuréthane, il sera toujours aussi confortable, même après plusieurs heures de port. Notez par ailleurs que ce bracelet est certifié 5 ATM et est donc étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

S’agissant de son écran, celui-ci embarque une dalle AMOLED, ce qui facilitera grandement la lecture des informations. L’Always-On sera lui aussi de la partie, bien sûr. Seul bémol de cet écran : celui-ci est dénué de capteur de luminosité ambiante, ce qui nous obligera à gérer manuellement la luminosité de l’affichage en fonction de l’environnement. On saluera tout de même la présence du mode « ne pas déranger », grâce auquel l’écran ne s’allumera pas, même en cas de rotation du poignet, ce qui peut s’avérer particulièrement pratique la nuit.

110 activités sportives reconnues

En tant que bracelet connecté taillé pour le sport et la santé, le Smart Band 7 se devait d’intégrer une batterie de capteurs. Et, c’est chose faite : vous aurez droit à un accéléromètre, à un gyroscope, mais aussi à un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi qu’à un capteur permettant de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Pour l’aspect sportif, le bracelet pourra reconnaître plus de 110 activités physiques, même si ce sont 16 disciplines (course en extérieur, marche, cyclisme, natation, yoga…) qui seront davantage mises en avant. Notez aussi que ce modèle n’est pas équipé d’une puce GPS, et qu’il devra donc fonctionner en symbiose avec votre smartphone pour récupérer votre positionnement lors de vos entraînements en extérieur.

Enfin, le Smart Band 7 se montre plutôt endurant grâce à sa batterie de 180 mAh, qui devrait, selon le constructeur, assurer une durée d’utilisation de 14 jours en utilisation standard. Cependant, comme nous l’avons remarqué au cours de notre test, l’autonomie était plus faible : avec le suivi de SpO2 et de fréquence cardiaque activé, ainsi que le mode Always-On, l’autonomie est passée à 2 jours et demi. La recharge complète prendra de son côté 1h30. En revanche, le Smart Band 7 n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Smart Band 7.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour vous accompagner durant vos exploits, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport du moment.

