Epos H3PRO Hybrid : cette référence des casques gaming sans fil est à -30 %

Autrefois partenaire de Sennheiser, Epos a repris à son compte la fabrication de casques gaming du constructeur allemand et après un H3 Hybrid plutôt satisfaisant, le couvert a été remis avec une version PRO qui fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, l'Epos H3PRO Hybrid reste une référence des casques gaming sans fil et il est actuellement en promotion chez Darty : 199,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Avant le H6PRO que notre rédaction a pu tester, Epos a commercialisé le H3PRO, un casque gaming sans fil qui ne fait aucune concession sur la qualité sonore, la compatibilité, le micro… sans oublier la qualité de fabrication et le confort. Il saura complaire aux gamers exigeants et de plus, il est plus abordable aujourd’hui grâce à cette réduction de 80 euros, soit 30 % de remise immédiate.

L’Epos H3PRO Hybrid en quelques points

Une excellente qualité sonore

Un confort et une qualité de fabrication de bonne facture

Une autonomie de 38 heures

Un système à double microphone

Au lieu de 279 euros habituellement, l’Epos H3PRO Hybrid est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Darty.

Un casque confortable à haut niveau de compatibilité

Rien qu’à le regarder, on se doute bien que l’Epos H3PRO Hybrid est un casque gamer haut de gamme, que ce soit au niveau des matériaux utilisés, de la finition ou de l’esthétique. L’arceau rigide est recouvert d’un rembourrage moelleux et peut s’adapter à toutes les tailles de crâne sans exercer une pression dessus. Pour ce qui est des oreillettes garnies, l’extérieur est recouvert d’un tissu en peluche pour un confort garanti. De plus, l’isolation passive est correcte et la température ne monte pas vite sur les longues durées.

Grâce à son dongle USB-A de 2,4 GHz, l’Epos H3PRO Hybrid est capable de fonctionner avec la PS5, la PS4, la Switch et sur votre PC. Vous pouvez également l’utiliser avec votre smartphone ou votre tablette grâce au Bluetooth. Enfin, l’Epos H3PRO Hybrid propose une connexion filaire vous permettant de l’appareiller avec les manettes de Xbox Series, Xbox One et PlayStation 4 et 5. La réduction de bruit fait aussi partie de ses fonctionnalités et elle peut être réglée depuis une application dédiée sur votre smartphone.

Des performances sonores à la hauteur de son label PRO

Avec son H3PRO, le constructeur danois se montre à la hauteur de Sennheiser, sa maison mère allemande. Ce casque gamer nous offre une restitution excellente avec des basses bien présentes, des médiums clairs et des aigus précis. Vous pouvez même profiter du son surround 7.1 avec le mode Audio 3D de la PS5 ou les modes Dolby si vous en possédez la licence. Pour le gaming, écouter de la musique ou profiter d’une série au calme, ce casque est parfait. De plus, vous avez accès à un égaliseur si vous l’utilisez sur votre PC.

Venons-en enfin à ce qui fait que l’Epos H3PRO Hybrid se démarque des autres casques gaming : son système à double microphone. Nous avons d’abord un microphone intégré à l’oreillette droite, donc plus discret, qu’il vaut mieux utiliser seulement pour prendre des appels tant le rendu est saturé et manque de naturel. Le deuxième micro est sur perche et se clipse sur l’oreillette gauche grâce à un système aimanté, il offre une restitution claire et précise de votre voix et est capable d’atténuer les bruits ambiants, il ainsi mieux taillé pour le streaming.

