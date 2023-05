Cet écran PC incurvé de 31,5″ (165 Hz et 1ms) à petit prix va plaire aux gamers

L’AOC C32G2AE/BK dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran. Et, pour ne rien gâcher, il est actuellement en promotion à seulement 199,99 euros contre 249,99 euros.

Dans le catalogue de la marque AOC, on trouve un bon nombre produit gaming, dont les écrans PC. Son modèle C32G2AE/BK peut répondre aux besoins des joueurs occasionnels, comme les plus exigeants puisqu’il propose une grande dalle immersive, fluide et réactive. Sa fiche technique peut combler la plupart des joueurs et des joueuses, surtout maintenant qu’il perd 50 euros de son prix.

En quoi l’écran PC AOC est un bon allié pour le jeu ?

Pour sa dalle incurvée de 31,5 pouces en FHD

Son taux de rafraîchissement à 165 Hz + 1 ms

Sa compatibilité AMD FreeSync Premium

Habituellement à 249,99 euros, l’écran PC AOC C32G2AE/BK bénéficie de 50 euros de remise sur le site Carrefour et se trouve désormais à 199,99 euros.

Une dalle imposante et immersive

Le moniteur d’AOC offre un design plutôt imposant. Avec une diagonale de 31,5 pouces, il va falloir prévoir suffisamment de place pour l’accueillir sur votre bureau. Ce moniteur favorise grandement l’immersion dans le jeu grâce à ses fines bordures sur le côté. Elle est d’ailleurs renforcée par sa forme incurvée avec une courbure de 1500R. Sur cette grande surface, les joueurs et les joueuses pourront obtenir plus de détails lors d’une partie.

On pourrait lui reprocher sa dalle VA qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. D’ailleurs, la dalle réduit la fatigue oculaire grâce à la certification « Low Blue Light et Flicker Free » qui bloque la lumière bleue.

Avec une bonne expérience en jeu à la clé

Là où il va plaire aux gamers, c’est pour son taux de rafraîchissement de 165 Hz qui assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Afin de jouer dans de bonnes conditions, le moniteur est aussi compatible avec AMD Freesync Premium afin de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour en profiter un maximum, il est préférable d’y associer une bonne carte graphique. Pour finir, à l’arrière du moniteur, on trouve deux ports HDMI, un DisplayPort et un connecteur VGA.

