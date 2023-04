Le surpuissant Lenovo Legion Pro 5i (RTX 4070 + i7 13e gen) est 400 € moins cher avec ce code promo

La RTX 4070 seule est commercialisée depuis environ deux semaines, mais les configurations avec cette carte graphique le sont déjà depuis bientôt deux mois. Une poignée de gamers a donc déjà pu témoigner de ce dont elle est vraiment capable et ils n'ont sûrement pas été déçus de la dépense. Vous pouvez à votre tour mettre la main sur une configuration avec une RTX 4070 à prix moindre grâce à cette promotion sur ce Lenovo Legion Pro 5i à 1899,06 euros au lieu de 2299,01 euros.

Pour ce qui est des PC portables gaming, Lenovo a souvent fait mouche avec des configurations de haute volée mais un poil chères. De toute manière, nous sommes plusieurs à accepter d’y mettre le prix à condition d’y trouver une qualité à la hauteur de la dépense. Cela pourrait être le cas pour ce Lenovo Legion Pro 5i de 16 pouces pour qui ce sont les French Days avant l’heure et qui est moins cher de 400 euros.

Le Lenovo Legion Pro 5i 16″ en bref

Les performances de la RTX 4070 et du Core i7 13e génération

Une dalle de 16 pouces en définition WQXGA et à 165 Hz

Gestion thermique efficace

Au lieu d’un prix barré de 2299,01 euros, le Lenovo Legion Pro 5i 16″ est maintenant disponible en promotion à 1899,06 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 300 euros et au code promo FRENCHDAYS5 de 100 euros environ. Attention, cette offre est valable jusqu’au 1er mai seulement.

Un écran taillé pour le gaming

Quand on regarde la fiche technique de près, on peut se dire que ce Lenovo Legion Pro 5i est l’un des meilleurs laptops gaming du marché, mais regardons de plus près. Au niveau du design et des mensurations imposantes, il ne se démarque pas tellement de son pendant doté d’un processeur AMD ou même des autres Legion 5. On a une fois de plus un design sobre et efficace et un châssis robuste dont le pourtour est doté d’une connectique complète. N’oublions pas la petite touche gamer qui fait plaisir : le rétroéclairage RGB sous le clavier.

L’écran est une dalle IPS-LCD de 16 pouces avec une définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) et un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 165 Hz. Il est donc idéal pour faire tourner n’importe quel type de jeu, y compris les plus bourrins. Le constructeur annonce également une couverture complète du spectre sRGB et une luminosité de 300 cd/m². Pour le gaming, regarder des séries ou même simplement naviguer sur Internet, cet écran est tout à fait agréable.

Ce que vaut vraiment la RTX 4070

Venons-en directement au plus intéressant chez ce Lenovo Legion Pro 5i : sa RTX 4070. On suppose que son TGP est de 140-150 W puisque c’était celui de la configuration précédente dotée d’une RTX 3070. Sachant que notre test de la carte graphique a relevé une consommation maximale de 190 W, elle n’est pas si bridée que ça et saura vous conférer d’excellentes performances pour jouer en 1440 p à plus de 60 FPS. Pour rentrer plus dans les détails, la RTX 4070 offre des performances équivalentes, voire supérieures, à celles de la RTX 3080, et ce, pour un prix et une consommation électrique largement inférieurs.

La RTX 4070 est accompagnée d’un processeur, puissant lui aussi : un Intel Core i7-13700HX, une des dernières nouveautés du marché. Avec ses 16 cœurs, il peut être cadencé jusqu’à 5 GHz et est de plus assisté par 16 Go de RAM DDR5. Cette combinaison de composants haut de gamme a de quoi produire pas mal de chauffe que les deux ventilateurs évacuent sans mal, mais il faudra faire une croix sur le silence. Pour ce qui est du stockage, il est géré par un SSD NVMe de 512 Go. Enfin, et c’est l’apanage de tous les laptops gaming, l’autonomie chétive ne vaut pas la peine d’être mentionnée, la recharge est quant à elle rapide, mais cela peut user rapidement la batterie.

