WH-1000XM5 : le casque ultime de Sony baisse encore plus son prix après les French Days

Le WH-1000XM5 est le dernier casque haut de gamme conçu par Sony. Ce modèle change radicalement de design, mais garde les grandes qualités de ses prédécesseurs. Bonne nouvelle, il est en promotion à 349 euros au lieu de 419 euros au départ.

Sony est une société japonaise réputée dans le secteur audio. Avec le WH-1000XM5, la marque revoit complètement l’apparence de son casque de référence. Les performances audio sont améliorées afin de garder l’ambition de proposer la meilleure réduction de bruit du marché. Aujourd’hui, il devient plus intéressant avec cette baisse de 70 euros sur son prix de départ.

Ce qu’on aime du Sony WH-1000XM5

Une réduction de bruit encore améliorée

Une belle signature sonore

L’autonomie confortable et le Bluetooth multipoint

Avec un prix de lancement à 419 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 est désormais vendu à 349 euros sur Amazon.

Un casque redessiné qui n’est pas sans conséquence

Plus minimaliste et épuré, le casque Sony WH-1000XM5 ne ressemble en rien à ses prédécesseurs. Son arceau est plus affiné et souple, avec un revêtement mat « feutré » du plus bel effet. Seul souci, l’impossibilité de plier le casque et son port est un peu plus gênant après quelques heures en raison de l’arceau plus fin.

Pour profiter de vos sessions d’écoute, Sony promet jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Les dires de la marque ont pu être confirmés lors de notre test, le Sony WH-1000XM5 a pu tenir pendant 30 h 17 avant qu’il ne tombe à court de batterie. Quant à la recharge, celle-ci s’opérera rapidement via USB-C. Vous pourrez ainsi gagner 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.

L’ANC amélioré et un bon rendu sonore

Déjà excellente sur le XM4, Sony assure que le XM5 fait encore mieux. Pour ce faire, le casque intègre huit microphones contre quatre sur l’ancien modèle. Résultat : l’ANC du 1000-XM5 est une nette amélioration par rapport au M4. Un capteur de pression atmosphérique est également présent pour détecter lorsque l’utilisateur est dans un avion, tout comme du tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques de vent et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

La qualité des appels vocaux est aussi améliorée pour isoler convenablement votre voix des bruits ambiants. Côté audio, on passe d’un diamètre de 40 mm à un diamètre de 30 mm. Le rendu sonore est proche du WH-1000XM4, mais le XM5 affiche encore plus de précision et propose un rendu « plus naturel », mais avec moins de graves mis en avant. Autrement, on retrouve les trois codecs audio Bluetooth SBC, l’AAC et le LDAC. Le casque embarque aussi l’algorithme DSEE Extreme de Sony, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint.

Pour en découvrir davantage, retrouvez notre test complet sur le casque Sony WH-1000XM5.

Afin de comparer le Sony WH-1000XM5 avec les autres références du marché que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques sans fil en 2023.

