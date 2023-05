Honor Magic 5 Lite : ce nouveau smartphone est déjà en réduction de 20 % durant les French Days

Honor est un des principaux fournisseurs de smartphones qui, à l'instar de Xiaomi ou d'autres constructeurs chinois, joue la carte du rapport qualité-prix optimal. Le Magic 5 Lite en est le dernier exemple, bien qu'il y ait quelques compromis du côté de la technique, ce smartphone qui se positionne dans l'entrée de gamme est d'une qualité honorable au regard de son prix qui passe sous la barre des 300 euros chez la Fnac et Darty durant les French Days.

Annoncée en février de cette année, la série des Honor Magic 5 incarne la volonté du constructeur chinois de monter en gamme tout en restant accessible au plus grand nombre. Une manière de prendre la suite de Huawei après les déconvenues de ce dernier sur le marché des smartphones et sur la scène internationale. À peine sorti, le modèle d’entrée de gamme, le Honor Magic 5 Lite, profite d’une réduction de 80 euros durant les French Days.

Le Honor Magic 5 Lite en quelques points

Un écran AMOLED incurvé et rafraîchi à 120 Hz

Une excellente autonomie

Un module photo correct

Au lieu de 379 euros habituellement, le Honor Magic 5 Lite est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez la Fnac et Darty.

Un écran premium sur un smartphone d’entrée de gamme

On ne peut pas dire que le Honor Magic 4 Lite ait été un smartphone mémorable, pour se rattraper, il semble que le constructeur chinois ait écouté les critiques, mais il faut tout de même s’attendre à quelques concessions sur ce nouveau Honor Magic 5 Lite pour atteindre ce prix. Commençons d’abord par le design qui a le mérite d’être fin et léger et l’écran incurvé qui rend la prise en main agréable, le smartphone devient ainsi particulièrement confortable, mais il faudra en prendre soin étant donné qu’il ne bénéficie pas de certification IP.

L’écran de 6,67 pouces est une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Le Honor Magic 5 Lite n’a donc rien à envier de ce côté-là à un smartphone du milieu de gamme, voire du haut de gamme, si ce n’est une certification HDR10+. Mais à ce prix-là, on ne va pas faire la fine bouche. En plus du rapport de contraste infini offert par l’AMOLED, on a une luminosité qui pointe à 800 cd/m² et qui rend l’écran lisible en plein soleil.

Des concessions pour un prix contenu

L’écran est, certes, bien beau, mais c’est moins reluisant quand on regarde du côté du processeur. Nous avons ici une puce Snapdragon 695 5G accompagnée de 6 Go de RAM aux performances correctes, mais limitées tout de même, et pour cause, cette puce équipait déjà le Honor Magic 4 Lite. Un modèle plus récent aurait donc été le bienvenu. Le module photo est quant à lui doté d’un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx, le premier faisant des clichés d’une qualité correcte. Le stockage est pris en charge par un espace de 128 Go qui n’est pas extensible.

L’autonomie est l’un des gros points forts de ce Honor Magic 5 Lite, sa batterie de 5 100 mAh peut tenir deux journées en usage modéré sans flancher. Alors que le Honor Magic 4 Lite était doté d’une charge rapide pouvant monter jusqu’à 66 W, elle grimpe ici jusqu’à 40 W seulement, mais cela reste suffisant, car le Honor Magic 5 Lite peut refaire entièrement le plein en une heure. Vous vous doutez bien en revanche que le bloc chargeur n’est pas livré dans la boîte…

