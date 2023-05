Le nouveau TV Samsung The Frame de 55 pouces perd presque 700 € pendant les French Days

Avec sa gamme de TV The Frame, Samsung s'est de loin démarqué sur le marché en proposant des écrans ressemblant à s'y méprendre à des cadres et pouvant afficher une œuvre d'art lorsqu'elle est en veille. Le constructeur sud-coréen apporte chaque année des améliorations à ces TV et la toute dernière version en 55 pouces et en promotion grâce aux French Days, son prix passant à 899 euros au lieu de 1589 euros chez Ubaldi.

Les French Days, c’est maintenant que cela se passe et c’est donc le moment de profiter des promotions sur de nombreux produits high-tech chez vos marchands préférés. Vous avez jusqu’au 9 mai, alors si vous voulez vous offrir un nouveau téléviseur, ne mettez pas trop longtemps avant de vous décider. Ce serait dommage de passer à côté d’une belle occasion comme cette ristourne de quasiment 700 euros sur le Samsung The Frame de 55 pouces.

C’est quoi le Samsung TQ55LS03B ?

Un écran QLED 4K de 55 pouces

Un nouveau revêtement mat pour profiter au mieux de votre écran, ou de votre tableau

Le mode Art personnalisable

Parfaitement taillé pour le gaming

Au lieu de 1 589 euros habituellement, le Samsung The Frame de 55 pouces (2023) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Ubaldi grâce à une réduction de 600 euros et au code promo 10DAYS1823 qui déduit de 90 euros supplémentaires.

La gamme des TV The Frame évolue encore

Présentés lors du CES 2023, les nouveaux TV The Frame de Samsung ont présenté une amélioration qui n’est pas des moindres pour votre confort visuel. Afin de renforcer l’effet de se retrouver devant une toile de maître, le constructeur sud-coréen a appliqué un nouveau revêtement mat, et le résultat est sans appel : il n’y a plus aucun reflet. Vous pouvez ensuite personnaliser l’affichage en mode veille avec l’une des 2100 œuvres d’art de l’Art Store ou même vos propres photos. Grâce à son capteur de mouvements, The Frame ne s’allumera seulement que lorsque quelqu’un se trouve devant, histoire de faire des économies d’énergie.

L’écran de 55 pouces (diagonale de 139 cm) n’a pas tellement changé par rapport aux versions précédentes. On retrouve une dalle QLED en définition 4K (3840 x 2160 pixels) rafraîchie à 100 Hz. Son processeur Quantum Processor 4K upscale tous les flux vidéo en 4K, peu importe leur source et cette dalle profite de nombreux traitements tels que le HDR10+ et le HDR HLG. L’audio n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, la technologie OTS qui « suit » le mouvement des objets et la prise en charge du Dolby Atmos bien entendu.

Une multitude de fonctionnalités

Avec ses entrées HDMI 2.1, le Samsung The Frame est parfaitement taillé pour le gaming et vous permet de jouer en 4K 120 FPS avec votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X. Il dispose également de FreeSync Premium Pro qui synchronise votre affichage à la carte graphique de votre console pour que vous n’ayez aucun problème de tearing ou de blur. La technologie ALLM limite également la latence au strict minimum afin que le TV soit le plus réactif possible à vos commandes.

Pour le volet Smart TV, cette version de The Frame tourne avec Tizen 7.0 qui n’apporte que très peu de nouveautés par rapport à Tizen 6.5. L’OS que l’on retrouve dans tous les téléviseurs de Samsung vous propose une interface intuitive sur laquelle vous pouvez naviguer facilement, vous rendre sur vos plateformes de SVOD favorites est simple comme bonjour avec votre télécommande, ou même votre voix. En effet, le Samsung The Frame est également compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google et Bixby.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

