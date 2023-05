Xiaomi Redmi Pad : la tablette abordable perd plus de 100 € de son prix pour les French Days

Xiaomi conçoit la Redmi Pad, une tablette accessibles pour convenir à toutes les bourses. Elle est proposée avec une belle réduction durant les French Days et passe de 279 euros à 164 euros seulement grâce un code promo.

Après un retour réussi avec sa Xiaomi Pad 5, la firme chinoise revient avec cette fois-ci une tablette tactile entrée de gamme. La Redmi Pad ne commet aucune grosse faute qui nous empêche de vous la recommander. Elle l’est d’autant plus maintenant qu’elle chute sous les 165 euros à l’occasion des French Days.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Pad

Un design soigné et une bonne prise en main

Un écran 2K rafraîchi à 90 Hz idéal pour regarder du contenu

Une autonomie confortable

Proposée à son lancement à 279,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (3 + 64 Go) se négocie à seulement 164,99 euros sur le site Cdiscount grâce au code 15DES149.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Redmi Pad. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Redmi Pad au meilleur prix ?

Une tablette bien finie et confortable pour regarder vos contenus

La Xiaomi Redmi Pad est une tablette entrée de gamme qui propose de belles finitions et un rendu sobre, lui donnant presque des airs de tablettes haut de gamme. C’est une fois allumée que l’on se rappelle sa catégorie : ses bordures d’écran sont assez prononcées, mais restent dans ce qui se fait sur cette tranche tarifaire. Avec 7,05 mm d’épaisseur, la Redmi Pad n’est pas la plus fine du marché, mais elle l’est suffisamment pour être facilement transporté. Son poids (445 g) est plutôt bien réparti et les bordures tranchantes offrent une bonne prise en main.

Elle accueille un écran d’une diagonale de 10,6 pouces avec une définition de 2 000 par 1 200 pixels et un affichage LCD. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est de bonne facture et suffit pour regarder des contenus vidéos, ou lire la presse, par exemple. Attention toutefois en temps ensoleillé, il sera plus compliqué de lire ce qui est affiché. Petit plus, la dalle possède un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui offre une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Suffisante pour les tâches classiques

Pour faire fonctionner son ardoise à petit prix, Xiaomi propose la Helio G99 de MediaTek. Loin d’être la plus puissante, dans l’ensemble, vous avez une tablette parfaitement fonctionnelle au quotidien. La tablette répondra à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, MIUI 13 manque d’intuitivité et de personnalisation. Elle reste agréable à utiliser.

Pour finir, côté autonomie, la marque propose une grande batterie de 8 000 mAh pour une autonomie de 21 heures de visionnage selon la marque. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que son endurance est suffisante pour l’utiliser un peu tous les soirs (navigation, réseaux sociaux, jeu vidéo et streaming vidéo) avant de devoir la recharger en fin de semaine. Pour la recharger, il faudra être patient : avec un chargeur de 18W, la tablette fait le plein en deux heures.

Pour avoir un avis plus détaillé, retrouvez notre test complet sur la Xiaomi Redmi Pad.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.