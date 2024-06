Xiaomi Redmi Pad : jusqu’à demain, cette tablette abordable est à moitié prix

Endurante et fluide, la Xiaomi Redmi Pad est une tablette d'entrée de gamme qui se révèle très efficace pour les contenus vidéo ou encore pour la lecture de la presse et la consultation de réseaux sociaux. Un modèle que l'on recommande sans souci, mais bien plus lorsqu'il est à moitié prix comme actuellement : jusqu'à demain, Xiaomi propose en effet la Redmi Pad à 149,95 euros au lieu de 299,90 euros.

Efficace et pas chère, la Xiaomi Redmi Pad fait partie de ces tablettes d’entrée de gamme qui n’ont pas la prétention de jouer dans la même cour que les mastodontes comme Apple et Samsung, mais qui parviennent tout de même à proposer une belle fiche technique. Bref, un modèle qui présente un bon rapport qualité-prix, lequel s’améliore encore en ce moment grâce à une réduction de 50 %. Attention, ça ne va pas durer !

Ce qu’il faut retenir de la Redmi Pad

Une dalle IPS 2K de 10,6 pouces + 90 Hz

Une bonne prise en main

Une excellente autonomie

Initialement proposée à 299,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (4 + 128 Go) est désormais disponible à 149,95 euros sur le site de Xiaomi grâce au code promo REDMIPAD, valable jusqu’au 7 juin.

Abordable, mais soignée

Certes, la Xiaomi Redmi Pad est une tablette d’entrée de gamme, mais son design ressemble (un peu) à celui des modèles premium avec ses lignes soignées et son corps en aluminium brossé de qualité. En revanche, les bordures entourant l’écran sont un peu épaisses, mais ce n’est pas vraiment étonnant pour une tablette lancée à 300 euros. On se console avec son poids contenu de 445 g et son épaisseur de 7,05 mm, qui contribuent à offrir une bonne prise en main au quotidien.

On retient davantage la qualité de son écran : ici, on a droit à une dalle LCD IPS de 10,6 pouces, proposant une définition de 2 000 × 1 200 pixels et une luminosité maximale de 400 cd/m² (un peu juste pour lire confortablement en extérieur, toutefois). Surtout, cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est parfait pour les quelques jeux vidéo qu’elle peut faire tourner. Évidemment, à ce prix, on ne peut pas exiger de mode 120 Hz, mais un taux de 90 Hz reste tout à fait satisfaisant pour une utilisation simple. Globalement, cet écran est parfait pour la navigation web et le visionnage de séries et de films en streaming.

Un modèle endurant

Dans ses entrailles, on trouve une puce Helio G99 de MediaTek gravée en 6 nm et cadencée à 2,2 GHz, en plus d’être épaulée par le GPU ARM Mali-G57 MC2 et par 4 Go de RAM en LPDDR4X. Malgré quelques ralentissements, la Redmi Pad se montre suffisamment agréable et fluide au quotidien. Cependant, mieux vaut ne pas avoir trop d’exigences côté gaming, puisque la tablette n’est pas capable de faire tourner correctement des jeux gourmands en 3D. Côté productivité, la possibilité de diviser l’écran ravira sans doute les adeptes du multitâche.

Enfin, côté autonomie, la Xiaomi Redmi Pad fait un quasi sans faute avec sa grosse batterie de 8 000 mAh, qui lui a permis, lors de notre test, de tenir près de vingt heures en lecture vidéo. Son endurance en fait même un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger au bout d’une heure de visionnage. La tablette possède par ailleurs une recharge de 18 W : comptez deux bonnes heures pour que la batterie se remplisse entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Pad.

Si vous souhaitez comparer la Xiaomi Redmi Pad avec d’autres références peu chères, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes abordables du moment.