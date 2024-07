Redmi Pad Pro : la nouvelle tablette de Xiaomi baisse déjà son prix grâce aux soldes

Xiaomi dégaine une nouvelle tablette Android sur le marché : la Redmi Pad Pro. Un modèle plus haut de gamme que ces consœurs, avec une fiche technique musclée et un prix séduisant. La voilà déjà en promotion pour les soldes d'été.

Xiaomi ne propose pas que des smartphones dans sa gamme Redmi, mais aussi des tablettes. Après avoir conçu sa première tablette accessible, la Redmi Pad, le constructeur chinois revient avec une version Pro. Un modèle qui se veut plus haut de gamme, que les autres Redmi Pad et Pad SE, mais dont le prix est particulièrement attractif au vu de sa fiche technique. Cette nouvelle ardoise prometteuse est même déjà moins chère grâce aux soldes.

La Xiaomi Redmi Pad Pro, c’est quoi ?

Un écran LCD de 12,1 pouces en définition 2,5K rafraîchi à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 7s Gen 2

Une grosse batterie de 10 000 mAh

Au lieu de 329 euros depuis le lancement, la tablette Redmi Pad Pro de Xiaomi profite des soldes pour s’afficher avec une petite réduction : 319 euros chez Rue du Commerce.

Une tablette bien finie, idéale pour le divertissement

La Xiaomi Redmi Pad Pro n’est pas si différente que son ainé, la Redmi Pad classique. Et pourtant, les finitions paraissent plus travaillées, avec des bords plus arrondis et design monocoque en métal qui fait son effet. Elle apporte surtout un écran plus grand, on passe de 10,6 pouces à 12,1 pouces. Une diagonale plus confortable pour faire du multitâche ou visionner du contenu vidéo. Pour un modèle dit « Pro », il est dommage de ne pas retrouver de l’Oled, mais sa dalle IPS LCD affiche une belle définition 2,5K de 2 560 x 1 600 pixels.

Avec une luminosité atteignant 500 nits, et jusqu’à 600 nits pour les pics HDR, le rendu est correct, également en extérieur. Même pour naviguer dans l’interface, l’expérience est fluide grâce au taux de rafraichissement à 120 Hz adaptatif. La tablette supporte aussi le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour rendre plus immersif vos films et séries.

Mais aussi pour travailler

Pour fonctionner efficacement, le modèle Pro est animé par la puce Snapdragon 7s Gen 2, couplé à 6 Go de mémoire vive ici. Une configuration solide pour lancer la plupart des applications et des jeux gourmands. L’une des nouveautés de cette ardoise, c’est son interface. Ici, on retrouve HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, qui propose plusieurs fonctionnalités pour une synchronisation facile avec les smartphones Android et les PC Windows. De plus, cette tablette est plus polyvalente, grâce à sa compatibilité avec le clavier magnétique de la marque ainsi qu’avec le stylet Redmi Smart Pen.

Enfin, côté autonomie, la firme chinoise propose une grosse batterie de 10 000 mAh proposant jusqu’à 12 heures en lecture vidéo et 15 heures en lecture. Une longévité qui fait plaisir et qui permet de faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W pour récupérer rapidement de l’énergie en cas de besoin.

