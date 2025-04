Windows 11 : mauvaises nouvelles pour plusieurs nouveautés

Microsoft a lancé le déploiement d’une mise à jour de Windows 11 avec de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, elles n’arriveront pas tout de suite en Europe.

C’est enfin le jour J pour Windows Recall. Cette nouveauté très ambitieuse de Windows 11, et controversée, a été décalée de quasi un an depuis sa première annonce en mai 2024.

Microsoft a annoncé le 25 avril le déploiement de la mise à jour KB5055627 pour Windows 11 24H2. On y trouve plusieurs nouveautés notables pour Windows 11.

Recall, Click to Do, recherche et téléphone

Cette mise à jour intègre plusieurs nouvelles fonctions pour Windows 11.

Recall : Windows 11 prend régulièrement des captures d’écran et les analyses par IA en tâche de fond. Cela vous permet de poser des questions à Copilot sur des choses que vous pourriez avoir oubliées et dont les informations ont été capturées et analysées par Windows.

: Windows 11 prend régulièrement des captures d’écran et les analyses par IA en tâche de fond. Cela vous permet de poser des questions à Copilot sur des choses que vous pourriez avoir oubliées et dont les informations ont été capturées et analysées par Windows. Click To Do : permet d’utiliser Copilot pour réaliser des actions sur des images ou du texte actuellement à l’écran.

: permet d’utiliser Copilot pour réaliser des actions sur des images ou du texte actuellement à l’écran. Windows Search : le moteur de recherche de Windows a été repensé pour intégrer Copilot et le langage naturel. Microsoft promet qu’il n’est plus nécessaire de souvenir du nom d’un fichier pour le retrouver. Il suffit de faire une recherche en mentionnant des éléments de son contenu.

: le moteur de recherche de Windows a été repensé pour intégrer Copilot et le langage naturel. Microsoft promet qu’il n’est plus nécessaire de souvenir du nom d’un fichier pour le retrouver. Il suffit de faire une recherche en mentionnant des éléments de son contenu. Phone Link : la synchronisation du smartphone avec votre PC Windows s’améliore. Il y a désormais un panneau intégré au menu Démarrer avec les notifications du smartphone.

La fonction Click To Do de Windows 11 // Source : Microsoft

Windows intègre désormais votre smartphone dès le menu Démarrer // Source : Microsoft

Pourquoi vous n’avez pas accès à ces nouveautés

La plupart des nouveautés présentées ici demande un PC Copilot+ pour fonctionner. Il s’agit pour rappel des PC réunissants ces caractéristiques :

Processeur 8 coeurs

16 Go de RAM

NPU à 40 TOPS

256 Go de stockage

La plupart du temps, il s’agit généralement des PC tournant avec une puce Qualcomm Snapdragon X. Le support des PC Copilot+ avec processeur AMD et Intel est encore balbutiant.

Surtout, Microsoft précise que le déploiement des nouveautés comme Recall et Click To Do ne se fera dans l’Espace Economique Européen que plus tard dans l’année.

Si vous attendiez ces nouveautés et que vous habitez en Europe, il faudra donc se montrer encore patient. Microsoft marche ici dans les pas d’Apple qui a également retardé le déploiement de certaines fonctions lié à l’IA en Europe.

Les géants de la tech pointent du doigt la réglementation plus contraignante en Europe avec le RGPD et le DMA comme raison pour ce retard. D’aucuns pourraient aussi imaginer qu’il s’agit d’un levier de négociation pour les géants face à l’un des territoires remettant le plus en question leur puissance économique.