Oppo A74 5G : ce bon smartphone entrée de gamme est à -43 % durant les French Days

Oppo n'a pas autant de notoriété que Samsung ou Apple, mais c'est une marque qui vise à être mieux connue et pour se faire, elle se positionne dans le haut de gamme avec des smartphones innovants et ultrafins. Mais ce constructeur chinois se permet également de chasser sur les terres de ses compatriotes Xiaomi et Realme avec des modèles au rapport qualité-prix optimal comme ce Oppo A74 dont le prix passe de 299 euros à 170 euros chez Rue du Commerce durant les French Days.

Avec sa série A, Oppo propose des smartphones d’entrée et du milieu de gamme à un rapport qualité-prix défiant la concurrence. Devant la domination de ses rivaux chinois sur ce segment, Oppo arrive tout de même à tirer son épingle du jeu et à proposer avec son A74 une fiche technique solide au regard de son prix. Pendant les French Days, il est possible d’acquérir ce smartphone compatible avec la 5G pour même pas 200 euros grâce à une remise de 43 % chez Rue du Commerce.

Le Oppo A74 5G en bref

Un écran LCD en définition FHD+

Un processeur Snapdragon 480 dans le ventre

Une autonomie excellente

Un smartphone d’entrée de gamme compatible avec la 5G

Au lieu de 299 euros habituellement, le Oppo A74 5G est maintenant disponible en promotion à 170 euros chez Rue du Commerce.

Une smartphone bien fini

Il a beau être un smartphone d’entrée de gamme, cet Oppo A74 n’est pas pour autant moche à regarder. On a ici un dos métallisé qui donne un effet de solidité ainsi qu’une face avant sans bordures avec un poinçon dans le coin supérieur gauche. En revanche, une des choses qu’on a du mal à comprendre avec ce Oppo A74 est que la version 5G voit plusieurs de ses caractéristiques rétrogradées, et c’est notamment le cas de l’écran. Alors que le modèle 4G a une dalle AMOLED, ce modèle 5G est doté d’une dalle IPS-LCD en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) rafraîchie à 90 Hz.

L’appareil photo est doté de quatre capteurs à l’arrière : un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. À ce prix-là, il faut évidemment ne pas s’attendre à grand-chose, la qualité des clichés du capteur principal est correcte, ils sont même bien détaillés. Mais dès que la nuit tombe, le Oppo A74 5G montre vite ses limites.

Beaucoup de compromis pour cette version 5G

L’écran n’est pas la seule chose sur laquelle le modèle 5G de l’Oppo A74 fait des concessions, il y a le processeur également. Alors que son confrère est doté d’un Snapdragon 662, l’Oppo A74 5G est équipé d’un Snapdragon 480, un processeur d’entrée de gamme moins performant. Ce smartphone est capable de gérer le multitâche de manière fluide et même de lancer quelques jeux gourmands, mais il ne faudra pas avoir la main lourde sur les options graphiques. Le processeur est également accompagné de 6 Go de RAM.

Enfin, le Oppo A74 5G fait preuve d’une autonomie exemplaire avec sa batterie de 5 000 mAh capable de tenir sur deux journées d’affilée. Un résultat possible grâce à sa dalle LCD économe en énergie tout comme son processeur. Cependant, la recharge s’élève ici à 18 W, contre 33 W pour le modèle 4G, ce qui fait qu’il met plus de deux heures pour se recharger entièrement.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

