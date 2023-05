FreeBuds 5i : les true wireless abordables de Huawei sont bradés à -20 % lors des French Days

À défaut de résultats convaincants sur le marché des smartphones, Huawei peut encore compter sur d'autres produits tels que les montres connectées ou sa gamme d'écouteurs sans fil, les FreeBuds. Parmi eux, il y en a pour toutes les gammes et les modèles se finissant par la lettre "i" sont les plus abordables. Cela ne les empêche pas d'être de qualité, ce que vous pouvez vérifier par vous-mêmes avec les Huawei FreeBuds 5i en promotion durant les French Days. Leur prix passe de 99,99 euros à 79,99 euros chez Amazon.

Huawei a lancé il y a déjà quelques mois la cinquième génération de ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme, les FreeBuds 5i. Déjà que nous avions appréciés les FreeBuds 4i, c’est encore un grand OUI pour ces FreeBuds 5i qui ont récolté la note de 8/10 durant notre test. Grâce aux French Days, vous allez pouvoir profiter de leur bonne qualité sonore à un prix réduit puisque ces true wireless profitent en ce moment d’une réduction de 20 % chez Amazon.

Les atouts des Huawei FreeBuds 5i

La qualité sonore

La réduction de bruit

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Huawei FreeBuds 5i sont maintenant disponibles en promotion à 79,99 euros chez Amazon.

Des écouteurs confortables mais moins endurants qu’annoncé

Alors que la plupart des écouteurs sans fil essayent de se démarquer par leur apparence, Huawei a choisi un design qui ne pourrait être plus simple pour ses FreeBuds 5i. Nous avons ici des écouteurs intra-auriculaires au format très traditionnel, avec des embouts en silicone et des tiges carrées. C’est simple, mais ça a le mérite d’être confortable. Vous avez même plusieurs tailles d’embout à disposition pour trouver ceux qui vous vont le mieux. Le boîtier a quant à lui l’apparence d’un galet avec sa texture mat et tachetée.

Chaque écouteur est équipé d’une batterie de 55 mAh et de 410 mAh pour le boîtier. Si la firme de Shenzhen annonce une autonomie de 6 heures pour les écouteurs avec la réduction de bruit active et 18 heures et demie supplémentaires avec la recharge du boîtier, nous avons mesuré des résultats inférieurs. Avec le volume à 50 %, le codec LDAC et la réduction de bruit en mode ultra, notre testeur a obtenu une autonomie de 4 heures pour les écouteurs. C’est moins bon que les FreeBuds 4i, mais les FreeBuds 5i se rattrapent avec la recharge rapide qui refait le plein de la batterie en 30 minutes.

Une signature sonore convenable

Les Huawei FreeBuds 5i sont chacun dotés d’un transducteur dynamique de 10 mm, avec une certification Hi-Res Audio Wireless et le codec LDAC, on voit que le constructeur chinois a accordé la priorité à la qualité sonore. Ce qui se vérifie à l’écoute : vous avez un bon rendu avec des basses et des médiums mis en avant, ce qui est vraiment bien pour des écouteurs à 79 euros. Si d’aventure la signature sonore ne vous convient pas, vous pouvez la modifier sur l’application AI Life de Huawei.

Enfin, ces FreeBuds 5i sont dotés de la réduction de bruit active capable de réduire le son jusqu’à 42 dB, d’après le constructeur chinois. Les écouteurs peuvent gérer les bruits de fond efficacement mais a plus de mal avec ceux qui sont ponctuels, comme une moto qui passe à côté de vous ou les bavardages de vos collègues. C’est donc correct, mais sans plus. Vous avez également un mode perception qui vous permet de rester à l’écoute de votre environnement grâce aux micros extérieurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Huawei FreeBuds 5i.

