Ne cherchez plus : voici une souris sans-fil efficace et ergonomique en promo

La souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est un modèle nomade efficace et ergonomique qui pourra vous accompagner partout. En plein French Days, on peut la trouver à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros chez Cdiscount.

Les PC portables actuels ont beau être équipés d’un trackpad, une souris sans fil nomade reste encore aujourd’hui très utile pour naviguer efficacement dans l’interface de sa machine. Elle devient encore plus intéressante quand elle est légère et facilement transportable. C’est par exemple le cas de la célèbre Logitech MX Anywhere 2S, qui embarque quelques fonctionnalités bien pratiques pour la productivité. A l’occasion des French Days, on peut d’ailleurs la trouve 10 euros moins chère.

Les points essentiels de la Logitech MX Anywhere 2S

Une petite souris compacte facile à transporter

La fonction Flow pour transférer des fichiers d’un appareil à un autre

Un capteur laser Darkfield pour fonctionner sur toutes les surfaces

Initialement proposée à 49,99 euros, la souris Logitech MX Anywhere 2S est désormais affichée à 39,99 euros chez Cdiscount. Vous aurez également droit à l’antivirus McAfee avec cette souris.

Une évolution toujours aussi ergonomique

Héritière de la MX Anywhere 2, la Logitech MX Anywhere 2S dispose d’un design toujours aussi ergonomique. Comme son nom l’indique, on pourra tout à fait la transporter partout grâce à sa petite taille (100.3 x 34.4 x 61.6 mm) et à son poids plume de 106 grammes, grâce auquel elle sera aussi très agréable en main. Toutefois, si vous avez de très grandes mains, la souris pourrait ne pas vous convenir. Par ailleurs, si la souris peut être utilisée par les gauchers ainsi que par les droitiers, ces derniers seront clairement favorisés étant donné la place des deux boutons sur la tranche gauche du modèle, qui viennent compléter les classiques clic gauche, clic droit et molette.

Autrement, on pourra aussi utiliser cette MX Anywhere 2S sur tous types de surfaces, y compris le verre (qui peine habituellement à renvoyer le signal lumineux diffusé par la souris), grâce au capteur laser Darkfield. Un grand avantage qui nous permettra de pouvoir utiliser la souris n’importe où, y compris si on n’a pas un bureau traditionnel à proximité. Pour connecter votre souris, vous aurez le choix entre une connexion Bluetooth et le branchement du récepteur USB Unifying. Avec ce dernier mode de connexion, la latence sera moindre.

Une bonne précision au quotidien

En action, la souris offre une bonne précision de 4 000 ppp, mais il sera tout à fait possible de paramétrer sa sensibilité si besoin. Elle offrira globalement de belles performances pour des tâches de bureautique. Pour le gaming, le résultat sera moins convaincant : mieux vaudra vous diriger vers une souris vraiment taillée pour le gaming, et donc très réactive. On notera par ailleurs la présence du logiciel Flow, qui permet concrètement d’utiliser facilement deux ou trois ordinateurs simultanément : vous pourrez ainsi changer automatiquement d’ordinateur en déplaçant simplement le curseur vers le bord de l’écran. Le transfert de fichiers (images, textes…) d’une machine à une autre sera alors simple comme bonjour. Enfin, concernant son autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation de 70 jours, qui variera évidemment en fonction de vos usages.

