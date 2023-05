Galaxy Z Flip 4 : avec 360 € de moins, le pliant de Samsung est de plus en plus abordable

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 n'est plus le seul smartphone pliant intéressant sur le marché, mais il est probablement le plus recommandable actuellement grâce à son prix, qui passe de 1 109 euros à 749 euros chez RED by SFR.

Il existe actuellement une concurrence sérieuse sur le marché des smartphones dotés d’un format flip : l’Oppo Find N2 Flip, le Huawei P50 Pocket et le Motorola Razr font ainsi face à la gamme de Samung Galaxy Z Flip, dont la quatrième itération a été lancée l’année dernière. Et si les rumeurs sur le Samsung Galaxy Z Flip 5 vont déjà bon train, le Galaxy Z Flip 4 reste toujours aussi intéressant qu’à son lancement, d’autant plus qu’il vient corriger quelques petites faiblesses du modèle précédent. Son autre atout majeur, c’est bien son prix qui baisse de 360 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 4

Un format toujours aussi compact ;

Un mode Flex pratique ;

Une meilleure autonomie.

Initialement proposé à 1 109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est maintenant affiché à 749 euros chez RED by SFR.

Un design toujours aussi pratique

En matière de design, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est une copie du modèle précédent, mais ce n’est clairement pas un défaut. On a ici droit, à l’intérieur, au même écran OLED pliant de 6,7 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une excellente fluidité. À l’extérieur, une petite dalle OLED de 1,9 pouce permet d’afficher plusieurs widgets bien pratiques.

Vous pourrez par exemple paramétrer trois contacts à appeler rapidement sans avoir à déplier le smartphone. Bref, un design qui fonctionne toujours autant, surtout que le format clapet est hyper pratique pour glisser le smartphone dans une poche ou le tenir facilement en main.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 marque également des points grâce à son mode Flex : concrètement, l’interface est capable de s’adapter lorsqu’on plie la charnière du smartphone pour le poser à 90°. Par exemple, sur YouTube, les vidéos passent au format carré sur la partie haute de l’écran tandis que les commentaires défilent en bas. Plusieurs applications peuvent parfaitement se conformer à ce mode Flex.

Un smartphone bien plus endurant

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 offre par ailleurs de belles performances grâce à son Snapdragon 8+ Gen 1. On pourra ainsi profiter d’un net gain de puissance, autant pour les jeux que pour l’expérience utilisateur en général. Le Z Flip 4 pourra lancer n’importe quelle application sans ralentissement, et offre même une chauffe relativement contenue sur des usages très gourmands.

Mais là où le Samsung Galaxy Z Flip 4 est vraiment meilleur que son prédécesseur, c’est au niveau de son autonomie : alors que le Z Flip 3 embarquait une batterie de 3 300 mAh plutôt faiblarde, le Z Flip 4 intègre un accumulateur de 3 700 mAh. Ce dernier promet ainsi une meilleure autonomie et peut tenir une journée complète sans trop souffrir — tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. En revanche, concernant la recharge, il faudra être (très) patient : pour gagner 25 %, comptez 30 minutes.

Enfin, concernant sa partie photo, le Z Flip 4 est muni d’un double capteur (grand-angle + ultra grand-angle) de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels. Les clichés seront dotés de belles couleurs et d’un piqué efficace, mais on regrettera l’absence de téléobjectif, que certains concurrents sur cette gamme de prix proposent pourtant. Dans l’ensemble, le S23 fait tout de même bien mieux.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 4.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir d’autres références de la marque sud-coréenne avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

