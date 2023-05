À -56 %, le casque Corsair Virtuoso RGB est le bon deal pour changer de casque gaming

Les casques sans fil se veulent la norme sur le marché des accessoires gaming et plusieurs grandes enseignes se livrent une concurrence féroce. C'est le cas de Corsair, reconnu pour la qualité de ses équipements parfois utilisés lors de compétitions d'esport. Le constructeur propose même des produits flirtant avec le haut de gamme à un excellent rapport qualité-prix. On peut ainsi citer le Corsair Virtuoso RGB Wireless qui voit son prix passer de 119,99 euros à 99,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un casque gaming se doit d’être performant sur plusieurs points : qualité sonore, confort, autonomie, micro, etc. Il se trouve que le Corsair Virtuoso RGB Wireless coche plusieurs bonnes cases et a même le mérite d’être élégant et d’afficher un rapport qualité-prix qui lui fait honneur. Maintenant qu’il est disponible à moins de 100 euros grâce à une ristourne de 20 euros chez la Fnac et Darty, il serait temps de craquer pour lui.

Le Corsair Virtuoso RGB Wireless en quelques points

Un design élégant et lumineux avec le RGB

Une qualité sonore irréprochable avec le son surround 7.1

La compatibilité multiplateforme

Un micro de bonne facture

Vendu au départ à 229,99 euros, puis remisé à 119,99 euros, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est désormais disponible en promotion à 99,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un casque gaming élégant et polyvalent

Une fois en main, ce casque satisfait par son côté raffiné et la qualité de ses finitions, sans oublier qu’il est robuste. Les oreillettes sont notamment dotées d’un éclairage RGB sur leur face externe pour ajouter une touche gaming. Pour ce qui est du confort, les oreillettes sont garnies d’une mousse à mémoire de forme haut de gamme qui vous isole de votre environnement extérieur et l’arceau en aluminium permet un bon maintien sans exercer trop de pression sur votre crâne.

Le confort passe également par le sans-fil grâce à un dongle USB pour profiter d’une connexion à faible latence sur une portée de 18 mètres ou au Bluetooth. Le constructeur annonce une autonomie de 20 heures et la recharge s’effectue avec un port USB-C. Vous pouvez également l’utiliser en filaire grâce à une fiche jack 3.5 mm. L’un des gros atouts de ce casque est sa compatibilité avec n’importe quelle plateforme, que ce soit sur PC, smartphone, tablette, console, etc.

Transducteurs de 50 mm et son surround 7.1

Le Corsair Virtuoso RGB Wireless est doté de transducteurs en néodyme de 50 mm qui diffusent un son irréprochable, mis à part sur la partie des basses qui sont un peu en retrait. Mais rien de dramatique ! On retrouve de toute manière un son surround 7.1 immersif qui rattrape le coup et qui donne une nouvelle saveur à vos parties de jeux vidéo. Si le rendu sonore ne vous convient pas, vous pouvez paramétrer ce casque sur le logiciel Corsair iCUE grâce auquel vous pouvez par ailleurs changer la couleur de l’éclairage RGB.

Une autre qualité du Corsair Virtuoso RGB Wireless qui mérite d’être soulevée est la qualité de son micro. Celui-ci est amovible, omnidirectionnel et restitue votre voix de la meilleure des façons. Vous avez d’ailleurs une LED verte et rouge au bout de la perche pour indiquer si le micro est allumé ou non. À même pas 100 euros, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est sans aucun doute le deal gaming du jour !

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Corsair Virtuoso RGB Wireless avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gaming pour PC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.