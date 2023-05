L’Oppo Reno 8 Lite devient encore plus intéressant dans ce pack complet bradé à -42 %

L’Oppo Reno 8 Lite est le plus accessible de la série et arrive tout même avec des caractéristiques techniques solides. Il se négocie aujourd'hui à un meilleur prix dans ce pack regroupant des écouteurs sans fils, une coque et un verre trempé, le tout à 329 euros contre 569 euros initialement.

Oppo s’apprêterait à quitter le territoire français… Une information difficile à accepter quand son fleuron, le Find X5 Pro, est l’un des meilleurs smartphones de l’année 2023. Si son avenir est incertain, les utilisateurs et utilisatrices en France peuvent toujours retrouver ses produits. L’Oppo Reno 8 Lite, par exemple, le parfait compromis pour profiter d’une expérience fluide et agréable au quotidien. Il a de solides arguments sur le papier et se trouve bien plus intéressant dans ce pack à moins de 330 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Oppo Reno 8 Lite

Un design soigné accompagné d’un bel écran Amoled

Un SoC entrée de gamme efficace

Compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W

Au lieu de 569 euros, le pack contentant l’Oppo Reno 8 Lite 5G, les Enco Air 2, un verre trempé et une coque sont maintenant disponibles en promotion à 329,99 euros chez Cdiscount.

Une version allégée qui n’est pas dénuée d’intérêt

L’Oppo Reno 8 Lite ne fait pas dans l’originalité et choisit la simplicité. La qualité de fabrication n’est pas mise de côté pour autant, on a de belles finitions et un dos en polymère mat qui ne retient pas les traces de doigts. Il est très agréable une fois en main, grâce à ses tranches rectangulaires, et ses 7,49 mm d’épaisseur pour un poids de 173 g. En face avant, on a droit à une dalle Amoled en définition FHD+, qui est cependant limitée à 60 Hz.

Une fois retourné, on apprécie que son module photo s’intègre harmonieusement. Ses performances photographiques ne sont pas bluffantes, mais sa caméra principale de 64 mégapixels réussit à offrir de beaux clichés. En faible luminosité, il montre vite ses limites, mais avec un système de double LED autour des modules photo, la qualité sera plus exploitable. La marque met aussi le paquet sur l’IA et propose un mode portrait pro convaincant.

Une configuration efficace

À l’intérieur des entrailles du Reno 8 Lite, on trouve le Snapdragon 695 5G de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le smartphone fera parfaitement l’affaire dans la vie de tous les jours. Les applications fonctionnent sans mal, la navigation se fait sans accros, et vous pouvez passer d’une appli à l’autre sans ralentissement. Il est possible de lancer des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique.

L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce à Android 13 qui est déjà disponible, couplé à l’interface ColorOS. Quant à son autonomie, le téléphone est capable de tenir une journée selon votre utilisation, avec sa batterie de 4 500 mAh. Par contre, si certains modèles de la marque font mieux, cette version se contente d’une charge rapide de 33W, qui selon Oppo permet de récupérer plus de 30 % en 15 minutes. À noter, il dispose d’une prise jack 3,5 mm.

