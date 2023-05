SanDisk Extreme Pro : cette microSD premium de 256 Go est à son prix le plus bas sur Amazon

Au sein de la gamme de microSD de SanDisk, la série Extreme Pro est l'une des plus recommandables puisqu'elle offre des débits élevés et permet même d'enregistrer des vidéos tournées en 4K. Si vous souhaitez l'acheter pour étendre le stockage de votre smartphone, votre action cam ou console de jeu, le moment sera idéal puisque le modèle de 256 Go est proposé à 33,95 euros au lieu de 91,78 euros sur Amazon.

Sur le marché des solutions de stockage, la marque SanDisk est sans conteste l’une des plus plébiscitées, notamment en raison de ses cartes microSD efficaces. Si vous souhaitez profiter de débits très élevés, de la possibilité d’enregistrer des séquences en 4K ou encore d’accélérer les lancements de vos applications, vous devriez miser sur la gamme premium Extreme Pro. En plus, le modèle doté de 256 Go est actuellement affiché à son prix le plus bas sur Amazon.

Les points essentiels de la microSD SanDisk Extreme Pro

Des vitesses jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture

Certification A2 pour des lancements d’applications plus rapides

Compatible UHS3 et V30 pour filmer en 4K UHD

Lancée à 91,78 euros, puis proposée le plus souvent aux alentours des 70 euros, la carte microSD SanDisk Extreme Pro de 256 Go est actuellement affichée à 33,95 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Des vitesses élevées assurées

Si la série Extreme Pro est l’une des plus performantes de la marque, c’est notamment parce qu’elle propose des vitesses de transfert vraiment élevées. Les débits de ce modèle 256 Go pourront ainsi atteindre 170 Mo/s en lecture, et 90 Mo/s en écriture. De quoi transférer vos fichiers de manière très rapide. De plus, avec 256 Go, vous disposez d’une capacité très confortable pour augmenter le stockage de votre smartphone Android, de votre tablette, de votre action cam ou encore de votre Nintendo Switch (munie d’un stockage interne de base de 32 Go seulement). Notez d’ailleurs qu’un adaptateur est fourni avec la carte pour qu’elle puisse s’adapter à tous vos appareils.

Autrement, cette microSD Extreme Pro est aussi dotée de la certification A2. Elle promet ainsi des débits minimums de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration permet d’assurer de meilleures performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde. C’est bien mieux que la certification A1, par exemple, dont la gamme Ultra dispose.

Une microSD idéale pour une GoPro

L’autre atout de la SanDisk Extreme Pro est sa capacité à enregistrer des vidéos en 4K filmées avec un drone, un smartphone compatible ou encore une caméra d’action comme une GoPro. Vous pourrez aussi tout à fait stocker des séquences filmées en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. En comparaison, la classe UHS 1 ne supporte pas aussi bien la 4K.

Enfin, cette microSD est idéale pour les baroudeurs, les globe-trotters ou même les maladroits puisqu’elle a été conçue pour résister aux chocs, mais aussi à l’eau, aux rayons X et aux températures allant de -25 à 85 degrés. Et si, par mégarde, vous supprimez des fichiers que vous souhaitiez conserver, le logiciel RescuePRO Deluxe (à télécharger) se chargera de les récupérer.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence pour choisir une autre solution de stockage pour votre appareil, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD du moment.

