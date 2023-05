Cette barre de son haut de gamme TCL (7.1, Dolby Atmos) perd 200 € grâce à cette offre

Pas encore bien inséré sur ce marché, TCL continue de monter en gamme dans tous les sens du terme avec ses barres de son qui, comme tout le reste du catalogue du constructeur chinois, sont proposées à un rapport qualité-prix honorable. C'est notamment le cas de la TCL X937UE délivrée avec un caisson de basses et deux enceintes surround, le tout pour 680 euros. Mais chez Boulanger, ce prix passe à 480 euros grâce à une offre de remboursement de TCL.

Si vous avez récemment investi dans un TV 4K, le bon réflexe serait de renforcer l’immersion visuelle par une meilleure immersion sonore en ajoutant une barre de son à vos équipements. On en trouve pour tous les budgets et si vous visez le haut de gamme, il n’est pas rare de trouver des références à plus de 1000 euros. Sauf pour cette TCL X937UE vendue à un très bon rapport qualité-prix et qui profite en plus d’une réduction de 200 euros chez Boulanger grâce à une offre de remboursement du constructeur chinois.

La TCL X937UE en quelques points

Une restitution sonore puissante et équilibrée ;

La prise en charge du Dolby Atmos et du DTS:X :

Simple d’installation et d’utilisation.

Au lieu de 680 euros habituellement, la TCL X937UE est maintenant disponible en promotion à 480 euros chez Boulanger grâce à une offre de remboursement de 200 euros.

Une barre de son au design atypique

Si une grande partie des barres de son adoptent un design classique avec la traditionnelle finition noir mat ou métallique, TCL a fait le choix de revêtir sa barre de son et ses enceintes surround de tissu acoustique fabriqué à partir de PET recyclé et d’ailettes sur les côtés. Design d’ailleurs récompensé par un Red Dot Award en 2022, ce qui n’est pas à la portée de n’importe quel produit. Longue d’un mètre et légère avec environ 2,5 kg sur la balance, elle trouvera aisément sa place sous votre TV.

Pour ce qui est de la connectique, la TCL X937UE est complète avec une sortie HDMI eARC, deux entrées HDMI 2.1, une entrée optique et un port USB-A pour lire vos fichiers. Si vous comptez utiliser cette barre de son pour le gaming, ce ne sera pas lors de parties en 120 FPS étant donné que les entrées HDMI ne supportent que les signaux jusqu’à 60 Hz maximum. On peut également compter sur le Wi-Fi et le Bluetooth ainsi que la compatibilité avec Alexa et Google Assistant ainsi qu’AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect.

Idéale pour les salons de moyenne taille

La TCL X937UE est dotée de 14 haut-parleurs configurés en canaux 7.1.4, et délivre une puissance de 510 W RMS tandis que le caisson de basses envoie à lui seul une puissance de 180 W RMS. Le son est équilibré et le caisson de basses arrive à compléter l’ensemble avec un rendu dynamique. Cependant, le tout manque un peu de puissance. Reste que c’est suffisant pour couvrir un salon de taille moyenne. En fait, ses performances sonores correspondent tout à fait à son tarif.

Cette barre de son dispose de plusieurs modes : Movie, Music, Game, Sports et Standard qui jouent surtout sur la présence du caisson de basses et des enceintes arrière. La TCL X937UE est aussi dotée d’une technologie maison du constructeur chinois nommée Ray-Danz, celle-ci s’appuie sur des pavillons latéraux pour contrôler la dispersion sonore au lieu d’utiliser les murs et propose ainsi une belle scène sonore.

Pour aller plus loin

Afin de comparer la TCL X937UE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.