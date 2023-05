BforBank est de retour avec une nouvelle prime : 130 € offerts pour l’ouverture d’un compte

Pour convaincre de nouveaux clients à rejoindre ses rangs, la banque en ligne BforBank propose une prime de bienvenue plus qu'intéressante : 130 euros offerts pour toute ouverture de compte. On vous donne tous les détails ci-dessous.

Nombreuses sont les banques en ligne à proposer des primes de bienvenue pour attirer de nouveaux clients. Pour avoir accès à cette somme d’argent, il suffit bien souvent de simplement ouvrir un compte dans l’établissement. On peut par exemple trouver une telle offre chez BforBank, qui propose actuellement jusqu’à 130 euros offerts pour l’ouverture d’un compte bancaire et d’un livret d’épargne.

Ce que propose BforBank

Une tenue de compte gratuite

Aucune condition de domiciliation

Une carte Visa

Jusqu’au 6 juin 2023 inclus, l’ouverture d’un compte et d’un livret d’épargne chez BforBank vous permet de bénéficier d’une prime pouvant aller jusqu’à 130 euros. Tout d’abord, 80 euros seront versés sur le compte bancaire dès l’activation de la carte bancaire, puis 50 euros supplémentaires seront accordés sur le livret d’épargne dans les 60 jours suivant l’activation de cette carte bancaire.

Une banque en ligne pratique avec des garanties

Autrefois bien plus élitiste et destinée à un public fortuné, BforBank s’est enfin ouverte au grand public. Vous devrez tout de même justifier d’un niveau de revenu d’au moins 1 200 euros net par mois pour ouvrir un compte chez BforBank. Heureusement, la tenue du compte est totalement gratuite. Mais pour convaincre de nouveaux clients, cette banque en ligne a quand même proposé des offres plus accessibles. En ouvrant un compte dans cet établissement, vous pourrez par exemple obtenir une carte Visa Classic ou Visa Premium gratuitement, sous réserve d’effectuer trois paiements par trimestre (sinon, 6 euros vous seront facturés par trimestre pour la Classic, et 9 euros par trimestre pour la Premier). De plus, vous pourrez également recevoir gratuitement un chéquier.

BforBank met aussi à disposition plusieurs fonctionnalités pratiques via son application ou depuis son site internet. Par exemple, si vous repérez un paiement en ligne douteux sur votre compte, vous aurez la possibilité de bloquer temporairement votre carte bancaire. Il sera également tout à fait possible de modifier, en temps réel, vos plafonds de retrait et de paiement, ou encore d’effectuer des paiements mobiles avec Apple Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Bforbank.

Les conditions pour bénéficier de la prime

Pour bénéficier de l’offre de BforBank, vous devrez tout d’abord ouvrir un compte bancaire individuel ou joint, avec une carte bancaire, ainsi qu’un livret d’épargne individuel ou joint, sur lequel un versement initial minimum de 100 euros devra être effectué. Une fois cette étape faite, 80 euros seront versés sur votre compte bancaire dans les 15 jours suivant l’activation de votre carte. Par la suite, vous aurez droit à 50 euros supplémentaires, qui seront cette fois-ci versés sur votre livret d’épargne dans les 60 jours suivant l’activation de la CB liée au compte bancaire.

Si vous ouvrez simplement un compte bancaire, vous aurez droit à la prime de 80 euros. Toutefois, si vous ouvrez simplement un livret d’épargne unique chez BforBank, aucune prime ne sera proposée. Enfin, les nouveaux clients ayant bénéficié de l’offre devront également conserver leur compte et leur livret d’épargne ouverts pendant au moins un an à compter de leur ouverture. Sinon, BforBank pourrait récupérer les montants des primes versées en les prélevant directement sur votre compte.

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! 1€ par mois pendant 6 mois sur les offres Hello Prime et Hello Prime Duo Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo 80€ offerts avec une carte Gold CB Mastercard Découvrir Toutes les banques en ligne

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).