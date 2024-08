Voilà le kit de surveillance parfait pour partir l’esprit tranquille cet été : 2 caméras qui filment en 2K à -45 %

Les caméras connectées sont la solution parfaite pour surveiller les abords de son domicile, surtout pendant les périodes de grandes vacances. Aujourd’hui Amazon rend plus accessible ce pack de deux caméras Eufy Cam 2C Pro : 153 euros au lieu de 279 euros.

L’idée de partir en vacances, tout en laissant son domicile sans surveillance, peut vite être un tracas. Pour cela, les caméras de surveillance sont de parfait allié. Elles rassurent et vous aident à garder un œil sur votre habitation en votre absence. Et, si généralement un kit comptant plusieurs caméras est assez coûteux, aujourd’hui le pack de 2 caméras connectées EufyCam 2C Pro coûte 45 % de moins.

Que propose ce pack Eufy Security Cam 2C Pro ?

Deux caméras extérieures sans fil facile à installer

Filment en temps réel en 2K, avec une vision nocturne

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 279,99 euros, le kit de deux caméras de surveillance Eufy Cam 2C Pro est aujourd’hui remisé à 153,42 euros sur le site d’Amazon.

Une caméra extérieure sans fil simple à installer

Eufy dispose dans son catalogue de produits de nombreuses références de caméras de surveillance. Ici, le modèle 2C Pro, est une caméra dédiée pour l’extérieur grâce à sa certification IP67, elle est capable de résister aux intempéries. Étant sans fil, l’installation se fera sans trop de difficultés, il suffit de la fixer au support.

Côté autonomie, ce modèle intègre une batterie 6 700 mAh. D’après le constructeur, une seule charge de 5 heures, permet de bénéficier de 180 jours d’autonomie, soit 6 mois d’utilisation. Cela dépendra de l’utilisation, le temps d’enregistrement… Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Un rendu net et détaillé

Concernant les caractéristiques de la caméra, celle-ci est capable de filmer avec une définition 2K. Résultat : les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Une fois la nuit tombée, la qualité reste bonne, notamment grâce à un petit projecteur intégré pour avoir des images exploitables. Une intelligence artificielle est aussi de la partie pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple.

Avec l’application, vous allez pouvoir, depuis votre téléphone, voir en direct le flux vidéo et écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Celle-ci permet aussi de définir des zones, afin que la caméra vous alerte uniquement lorsque des mouvements sont détectés dans la zone qui vous semble plus sensible. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie, vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. À noter, aucun des contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud, c’est directement stocké sur une carte SD. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.