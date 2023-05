Sonos Ray : cette barre de son puissante, mais compacte, perd 100 € de son prix

La Sonos Ray est une barre de son lancée l'année dernière par la marque. Sa qualité sonore et la bonne immersion qu'elle offre est un plus, d'autant plus qu'en ce moment, on peut la trouver moins chère : 199 euros au lieu de 299 euros.

Si vous recherchez une barre de son à la fois puissante et compacte pour pouvoir se faufiler à l’avant ou à l’arrière de votre téléviseur, la marque Sonos a ce qu’il vous faut. Certains modèles du fabricant sont assez onéreux, mais d’autres profitent du savoir-faire californien tout en conservant un prix contenu, comme c’est le cas de la Sonos Ray. De plus, cette barre de son perd aujourd’hui 100 euros de son prix.

Les points essentiels de la Sonos Ray

Format compact

Restitution sonore douce et précise

Compatibilité Dolby Digital (jusqu’à 5.1), DTS (jusqu’à 2.0 seulement) et PCM (stéréo)

Bonus : AirPlay et multiroom

Au lieu de 299 euros depuis son lancement en 2022, la barre de son Sonos Ray est actuellement affichée en promotion à seulement 199 euros sur le site Rakuten, via la boutique officielle de Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Sonos Ray. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sonos Ray au meilleur prix ?

Une barre de son avec l’écosystème Sonos

La Sonos Ray est à la fois une barre de son et une enceinte connectée, et à ce titre, elle peut être associée aux enceintes de la gamme Sonos, pour une écoute multiroom ou surround. Dans le second cas, le fabricant propose d’associer une paire de Sonos One (même signature sonore) à la Ray, afin de profiter d’un son 4.0. La petite Sonos Roam est également compatible.

Côté connectique, malheureusement, pas de prise HDMI. De fait, elle ne peut pas gérer les sons verticaux Dolby Atmos et autres formats multicanaux HD (DTS-HD/X, Dolby TrueHD, etc.) ni de la synchro HDMI avec la télécommande de la TV. Néanmoins, L’installation reste une expérience agréable avec l’app Sonos sur son smartphone pour la configurer. La barre est immédiatement détectée, puis automatiquement connectée au réseau Wi-Fi domestique.

Idéale pour les petits intérieurs avec son format compact

Contrairement aux modèles plus évolués de la marque, la Sonos Ray est une toute petite barre de son, qui prend peu de place au sommet d’un meuble TV et se glisse facilement entre deux étagères basses, avec seulement 56 cm de largeur, 7 cm de hauteur et 10 cm de profondeur. Elle est réalisée en PVC mat, avec pour seule fantaisie des lignées latérales évasées et des bords arrondis. Sa face avant est recouverte d’une grille en aluminium, au centre de laquelle se trouve le logo de la marque, ainsi qu’une LED d’état (désactivable).

Sonos n’a pas fait évoluer sa formule et propose avec la Ray la signature sonore passe-partout qui caractérise la marque. La balance tonale est physiologique et met l’accent sur le grave et l’aigu, avec un registre médium très linéaire et consensuel. La puissance est tout de même de mise et on peut pousser franchement le volume sans que le tout grésille. Dans l’ensemble, elle est bien adaptée aux pièces jusqu’à 30 m², avec une distance d’écoute comprise de 1 à 4 mètres environ. Autre bon point, la restitution des voix humaines est très bonne sur la plupart des contenus, ce sera bien mieux que les haut-parleurs seuls de la TV.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sonos Ray.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références ou simplement comparer la Sonos Ray avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.