iPhone 14 : la version la plus abordable du dernier-né d’Apple est à prix cassé

Le dernier iPhone d'Apple a été marqué par la hausse des prix et son modèle de base a ainsi franchi la barre symbolique des 1000 euros. Un tarif prohibitif en ces temps incertains et qui n'augure rien de bon pour l'iPhone 15 dont la sortie approche peu à peu. Heureusement que les bons plans foisonnent de temps en temps, même pour l'iPhone 14 proposé à 769,99 euros au lieu de 1019 euros chez Rakuten.

Ce n’est pas tous les jours que les produits Apple profitent d’une promotion, surtout s’agissant des appareils récents comme l’iPhone 14. Ce dernier reste un smartphone haut de gamme sur tous les points mais il s’agit surtout d’un copié-collé de l’iPhone 13 mais en plus cher. Sauf en ce moment sur Rakuten où l’iPhone 14 profite d’une promotion de 250 euros sur son prix de lancement. Si vous êtes un inconditionnel de la marque à la pomme, c’est une occasion à ne pas manquer.

L’Apple iPhone 14 en bref

Le design et l’écran de haute volée

Des performances premium

Une autonomie de deux jours

Au lieu de 1019 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 769,99 euros chez Rakuten. Ce modèle est expédié depuis la Chine, ce qui ne change rien à sa qualité.

Un iPhone qui sent le réchauffé

Prenez l’iPhone 14, mettez-le à côté d’un iPhone 13 et essayez de trouver des différences. Dans la dernière gamme d’iPhone, seuls les modèles Pro et Pro Max ont su innover le design mais celui de base ne s’est pas vraiment foulé. On a donc, une fois de plus, un smartphone aux tranches plates en aluminium, aux arêtes courbes et légèrement plus épais que l’iPhone 13. Il transpire le premium. L’écran est une dalle Super Retina XDR dotée d’une définition de 2532 x 1170 pixels mais bloquée à 60 Hz pour le taux de rafraîchissement.

C’est sur la partie photo qu’Apple a apporté le plus de mises à niveau pour son iPhone 14. Nous avons ici un objectif principal grand-angle de 12 Mpx (f/1.5) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2.4) doté d’un champ de vision de 120 degrés et un capteur frontal de 12 Mpx. On compte comme nouveautés l’ajout d’un autofocus sur le capteur frontal, d’un mode action qui vous fait profiter d’une super stabilisation, et d’un niveau de détails accru avec Photonic Engine.

Irréprochable sur les performances et l’autonomie

Apple a fait une mise à jour au niveau des composants de son dernier iPhone, on retrouve ici une puce A15 Bionic avec 6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU, la même puce qui équipait l’iPhone 13 Pro. Cette puce est accompagnée de 6 Go de RAM. Ce n’est pas l’A16 Bionic qui équipe les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 14 mais on a tout de même des performances irréprochables. L’iPhone 14 exécute les tâches et les jeux gourmands avec une facilité déconcertante, quand bien même il commence à un prendre un coup de vieux quand on compare avec les concurrents dotés du dernier processeur Snapdragon.

Il est loin le temps où l’autonomie des iPhone était catastrophique. L’iPhone 14 est aujourd’hui encore l’un des smartphones les plus endurants du marché, il peut tenir pendant deux jours d’affilée en utilisation normale, voire modérée. La recharge est en revanche limitée à environ 25 W, mais tout est fait pour préserver la santé de la batterie avec une bonne gestion thermique et une baisse du rythme de recharge à l’approche des 100 %.

