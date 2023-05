De 329 € à seulement 169 € : c’est la folle baisse de prix du Samsung Galaxy A23 5G

Le Samsung Galaxy A23 5G est l'un des smartphones entrée de gamme les plus recommandables de la marque et il est actuellement proposé à 169 euros chez Darty au lieu de 329 euros sur le site du fabricant.

La gamme Galaxy A de Samsung, qui regorge de smartphones entrée de gamme efficaces, est l’une des plus populaires de la marque. Appréciés pour leurs caractéristiques simples mais vraiment efficaces, ces appareils ont la cote, à l’image du Samsung Galaxy A23 5G, qui possède notamment une bonne autonomie et un écran de qualité. Le tout, à un prix bien moins élevé que d’habitude grâce à une double réduction.

Les avantages du Samsung Galaxy A23 5G

Un écran Full HD+ de 6,6 pouces + 120 Hz

Des performances correctes

Une bonne autonomie

Affiché à 329 euros sur le site de Samsung, le Samsung Galaxy A23 5G est désormais proposé à 169 euros chez Darty grâce à une promotion doublée d’une remise immédiate de 80 euros, visible une fois le produit ajouté au panier.

Un design efficace, malgré l’omniprésence du plastique

Pour son Galaxy A23 5G, Samsung a choisi de faire l’impasse sur le verre ou le métal pour maintenir un prix contenu, entrée de gamme oblige. On aura donc droit à un design fait de plastique. Mais l’avantage de ce choix, c’est qu’on est ici en présence d’un smartphone particulièrement léger, ce qui rendra sa prise en main vraiment agréable. Il donne également l’impression d’être plutôt solide, ce qui est un autre très bon point. Du reste, les bordures de l’écran sont un peu épaisses, mais cela n’est pas vraiment rédhibitoire, d’autant plus que l’écran est suffisamment grand pour afficher des informations bien lisibles.

En effet, le Samsung Galaxy A23 5G embarque une dalle PLS LCD de 6,6 pouces, supportant une définition maximale FHD+ de 2 408 × 1 080 pixels. Ici, pas d’AMOLED donc, mais on se consolera avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, soit la promesse d’une excellente fluidité au quotidien. On regrettera toutefois l’impossibilité de changer la calibration de l’écran. L’interface One UI de la marque sera de son côté toujours aussi agréable et moderne.

Des performances honnêtes

Le Samsung Galaxy A23 5G est propulsé par une puce Snapdragon 695 ; un processeur honnête, pour une configuration relativement classique bien que la RAM et le stockage restent assez limités. Outre l’apport de la 5G, on pourra aussi compter sur la puce pour assurer une fluidité relativement bonne. En revanche, quelques ralentissements sont à prévoir, notamment en jeu, d’autant plus que les performances 3D peuvent laisser à désirer. Le Galaxy A23 remonte quand même la pente avec sa batterie de 5 000 mAh, qui promet facilement une autonomie d’une journée complète, voire de deux journées si l’utilisation est vraiment modérée. Côté recharge, le smartphone n’est pas compatible avec la recharge sans fil, et une recharge de 25W lui a permis, lors de notre test, de gagner 32 % de batterie en 30 minutes.

Enfin, concernant la partie photo, le Galaxy A23 intègre un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. De jour, le capteur principal capture d’excellents clichés, avec ces couleurs vives typiques de la marque sud-coréenne qui apparaissent après le traitement de chaque photo. L’ultra grand-angle, de son côté, souffre d’un manque de pixels qui l’empêchera de prendre autant de lumière que le capteur principal.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A23 5G.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

