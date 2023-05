Le prix du Google Pixel 6a a bien baissé depuis la sortie du Pixel 7a

Malgré la sortie toute récente du Pixel 7a, le Google Pixel 6a reste encore aujourd'hui très recommandable, notamment grâce à son excellent appareil photo. D'ailleurs, son prix le rend aussi encore plus séduisant aujourd'hui, puisqu'il est actuellement disponible à 322 euros au lieu de 459 euros sur Amazon.

Successeur du Pixel 6a, le Google Pixel 7a a été lancé tout récemment, avec son lot d’améliorations, comme de nouveaux capteurs photo et un design retravaillé. Mais la sortie de ce smartphone, salué dans nos lignées par un très bon 8/10, n’éclipse par pour autant son prédécesseur, le Pixel 6a, qui reste encore aujourd’hui une valeur sûre sur le marché des photophones efficaces. En plus, il a l’avantage d’être nettement moins cher qu’à son lancement.

Les points forts du Google Pixel 6a

Un excellent appareil photo

Un écran OLED de 6,1 pouces

Une expérience logicielle sans compromis

Auparavant proposé à 459 euros, le Google Pixel 6a est actuellement affiché à 322 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 6a. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Un excellent photophone pour cette gamme de prix

Comme la majorité des smartphones Pixel, le Pixel 6a marque évidemment le plus de points avec ses capacités en photo. Dans le module dorsal de l’appareil, sont nichés deux capteurs : un principal de 12,2 mégapixels (f/1,7), et un second qui permet des prises de vue en ultra grand-angle (114 degrés) en 12 mégapixels (f/2,2). Google le sait bien : nul besoin de multiplier les capteurs pour être sûr d’offrir une excellente qualité photo. La preuve avec le Pixel 6a, qui capture de très beaux clichés, surtout de jour. La marque a d’ailleurs fait l’impasse sur la saturation élevée des couleurs, ce que d’autres constructeurs ont pourtant l’habitude de favoriser.

Mention spéciale pour le mode Portrait, parfaitement géré notamment grâce à une bonne gestion de la profondeur, preuve de l’efficacité des algorithmes de Google. Le mode Vision de nuit se défend tout aussi bien avec des photos détaillées et des scènes bien éclairées. Un temps de pose plus long est toutefois nécessaire avant d’obtenir son cliché. Enfin, l’ultra grand-angle offre aussi de bonnes performances — sans non plus être son atout majeur.

Quelques compromis sur les performances

Afin d’assurer une excellente qualité photo, tout en proposant un prix contenu, Google a dû faire quelques concessions sur les performances. Dans les entrailles du Pixel 6a, on retrouve ainsi une puce Google Tensor, laquelle mise davantage sur l’optimisation de certaines fonctionnalités — autour de la photo ou de la sécurité notamment — que sur la puissance brute. N’espérez donc pas lancer des jeux 3D gourmands en poussant les graphismes au maximum, au risque d’expérimenter quelques ralentissements. L’autonomie est quant à elle un peu moyenne, mais sa batterie de 4 410 mAh devrait lui permettre de tenir au moins une journée complète. En revanche, on regrettera peut-être aussi le fait que la puissance maximale de charge ne dépasse pas les 18 W. La recharge sera donc très lente…

Le Pixel 6a se rattrape toutefois sur son design : ce smartphone procure une prise en main très agréable, et n’est ni trop lourd, ni trop grand. Il est équipé d’un écran de 6,1 pouces, qui profite en plus des excellents contrastes de l’OLED avec une définition Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) et un ratio 20:9. La luminosité est de son côté tout à fait agréable. Toutefois, son taux de rafraîchissement maximal est bloqué à 60 Hz, dommage pour la fluidité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles doués en photo, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pour la photo en 2022.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).