Marshall Emberton : la mini-enceinte au look rétro est à prix cassé avec ce code promo

Le vintage a du succès même dans le monde du high-tech, en attestent les enceintes du constructeur britannique Marshall qui arborent un style rock’n’roll ou qui font penser aux postes radio TSF de nos grands-parents. La Marshall Emberton dont il est question ici fait partie du premier groupe et elle ne se contente pas de la touche esthétique. En ce moment, cette enceinte nomade profite d’une réduction de 50 euros ainsi que d’un code promo de 10 euros chez Boulanger.

La Marshall Emberton en quelques points

Le look vintage emblématique de Marshall.

Un rendu sonore efficace.

L’autonomie dans la fourchette haute du marché.

Au lieu de 149 euros habituellement, la Marshall Emberton est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Une enceinte venue tout droit des années 80

Enveloppe noire et grille métallique, on est bel et bien en présence d’une enceinte Marshall. En plus du design rock emblématique du constructeur britannique, cette enceinte nomade n’oublie pas d’être robuste à l’instar de la majorité des références du marché. La Marshall Emberton a une certification d’étanchéité IPX7 qui indique qu’elle est protégée contre les immersions jusqu’à un mètre de profondeur. Vous pouvez donc l’amener sans crainte sous la douche ou au bord de la piscine.

L’utilisation est également simple comme bonjour, on ne peut pas faire plus facile. La Marshall Emberton possède un joystick multifonction comme seule commande, il vous permet de régler le volume, de naviguer entre différents titres, de mettre en pause ou de relancer la musique. Vous avez également un bouton d’appairage Bluetooth, la Marshall Emberton est d’ailleurs compatible avec le multipoint, ce qui lui permet de se connecter à deux appareils simultanément.

Un rapport performances/taille tout à fait correct

Les enceintes nomades de cette taille ne sont pas reconnues pour leur restitution des basses, mais la Marshall Emberton arrive tout de même à tirer son épingle du jeu. Elle est dotée de deux haut-parleurs de deux pouces délivrant une puissance de 10 W RMS chacun. Les haut-parleurs sont secondés par un radiateur passif pour pousser dans les basses fréquences, ce qui est en général le point faible des enceintes nomades. Enfin, la Marshall Emberton diffuse aussi un son enveloppant à 360°.

Concluons sur l’autonomie, le constructeur britannique annonce 20 heures, ce qui est dans la fourchette haute. Cette caractéristique est souvent sacrifiée chez les enceintes nomades de petite taille, mais ce n’est pas du tout le cas ici. Il est même possible de dépasser les 20 heures en modérant le volume. La Marshall Emberton se recharge à l’aide d’un câble USB-C, refaire le plein de la batterie prend environ 2h30 tandis que 20 minutes suffisent à regagner de 4 à 5 heures d’autonomie.

